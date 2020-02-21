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Названа смертельна загроза "безпечного" пластику

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Використання пластикового посуду, який не містить бісфенол А, несе таку ж загрозу для здоров'я людини, як і продукти, які мають шкідливі хімічні речовини.

Шкоду "безпечного" пластику розкрили вчені Університету Міссурі, повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress. Вони розглянули вплив бісфенолу S (BPS) – замінника бісфенолу А – на плаценту мишей, тобто змоделювали вплив хімікатів на вагітних матерів і їх ненароджених дітей.

Виявилося, що BPS, який циркулює в крові жінки, може передаватися через плаценту плоду.

Названа смертельна загроза "безпечного" пластику

Оскільки плацента служить основним джерелом серотоніну, необхідного для розвитку мозку у ембріона, присутність хімікатів здатна привести до вроджених неврологічних розладів. BPS знижує присутність серотоніну в плаценті, низькі рівні якої ставлять під загрозу повноцінний розвиток мозку.

Бісфенол А зв'язується з рецептором естрогену і змінює активність певних генів. Він також змінює вироблення стероідогенних ферментів і модифікує ряд сигнальних каскадів.

Показано, що ця сполука викликає такі гормональні порушення. як порок розвитку сечостатевої системи, безпліддя, ожиріння і рак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи закликають відмовитися від використання одноразових стаканчиків для кави, які є причиною забруднення атмосфери викидами СО2 і токсичні для здоров'я людей.

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Автор
Гліб Іванов
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