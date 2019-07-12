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Названа проблема зі здоров'ям у жінок, якої вони соромляться

1.4т Читати матеріал російською

Лікарі довели, що у багатьох жінок фіксується проблема хропіння, вони хропуть часто і голосно.

У дослідженні взяли участь 1913 чоловіків і жінок. Спостереження показало, що жінки в процентному відношенні хропуть стільки ж, скільки і чоловіки, пише Journal of Clinical Sleep Medicine.

В середньому гучність хропіння у представниць прекрасної статі досягала 50 децибел. Це відповідало приблизно нормальній розмові. У чоловіків показник фіксувався на рівні 52 децибел.

Хропіння у жінок

Хропіння у жінок

24 канал

Раніше експерти припускали, що хропіння з'являється з віком, а також до нього більше схильні чоловіки. У 2009 році преса повідомила про британку, що побила рекорд з хропіння. Датчики показали 111 децибел. Приблизно такий шум видає відбійний молоток на відстані одного метра (120 децибел).

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За словами дослідників, хропіння жінок все ж оцінюється як легкий і помірний. Випадки "важкого" або "дуже важкого" фіксуються рідко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені провели дослідження і заявили, що хропіння виявилося передвісником страшної хвороби.

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