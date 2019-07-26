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/ Кардіологія

Названа причина загадкових раптових смертей

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Синдром раптової смерті може бути пов'язаний з прогресуванням гіпертрофічною кардіоміопатії.

До такого висновку прийшли вчені Єльського університету (США). Вони з'ясували, що структури тканин, звані позаклітинним матриксом і беруть участь в механічної підтримки клітин, можуть відігравати важливу роль в прогресуванні небезпечних хвороб серця, передає MedicalXpress.

В такому випадку абсолютно здоровий на вигляд людина може раптово померти від фізичних навантажень.

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Худнучим на замітку: стало відомо про смертельну небезпеку популярного продукту

У розвитку генетичного розладу, при якому потовщується серцевий м'яз, важливу роль відіграє неклітинний матрикс. Серцевої тканини на ураженому матриксе потрібні подвійні зусилля, щоб розтягнутися до тієї ж довжини, що і тканини на здоровому матриксе.

Гіпертрофічна кардіоміопатія вражає одного з 500 осіб. При ній відбувається потовщення стінок лівого і правого шлуночка.

Саме цьому стан вважається частою причиною смерті молодих спортсменів, які не мали видимих симптомів.

Що ж стосується пацієнтів старшого віку, вони вмирають від застійної серцевої недостатності.

Ілюстрація

Ілюстрація

The Challenger

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські фахівці з'ясували, що систолічний та діастолічний тиск є "провісниками" ризику інсульту або серцевого нападу.

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