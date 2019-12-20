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Названа причина розвитку особливо небезпечного раку

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Американські вчені Університету Техасу в Остіні провели дослідження і виявили, що ракові клітини, схильні до метастазування, поглинають багато молочної кислоти.

На думку фахівців, вона дозволяє клітинам підсилювати вироблення антиоксидантів, що допомагає їм виживати в крові, повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress. Вчені провели дослідження на мишах.

За словами фахівців, такий механізм, що збільшує ризик поширення клітин меланоми (раку шкіри) по організму.

Названа причина розвитку особливо небезпечного раку

Названа причина розвитку особливо небезпечного раку

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Вбиває ракові клітини: вчені назвали продукт для запобігання онкології

Так, експерименти на мишах показали, що у гризунів, яких лікували інгібітором MCT1 (монокарбоксілатний транспортер 1), спостерігалася менша кількість клітин меланоми в крові і меншу кількість метастазуючих пухлин.

За словами вчених, такий підхід може зменшити ризик виникнення вторинних пухлин у людини і розробити нові методи лікування, що запобігають перехід пухлин в четверту стадію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці Стенфордського університету розробили нову методику променевої терапії, яку назвали фазером. Метод дозволяє вбивати рак за лічені секунди.

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Автор
Гліб Іванов
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