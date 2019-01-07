МоваЯзык
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новини здоров'я

Названа одна із найбільш корисних для здоров'я страв

1.4тЧитати матеріал російською

Корисні речовини з бульйонів засвоюються організмом краще в порівнянні з цілими шматками м'яса або риби.

Про це розповіла дієтолог Оксана Скиталінська, повідомляє УНН. "Нежирний, неміцний м'ясний або рибний бульйон, на відміну від м'яса шматком або риби шматком, – це просто розчин амінокислот, у той час як, наприклад, м'ясо – це амінокислоти, з'єднані між собою пептидними зв'язками", – пояснила фахівець.

За її словами, для перетравлення шматка м'яса, організм повинен виділити певні ферменти, які разом з соляною кислотою будуть руйнувати пептидні зв'язку амінокислот. Для організму це є додатковим навантаженням.

Новини
Після Нового року: легка страва від відомого кулінара

Названа одна із найбільш корисних для здоров'я страв

Гастроном

Бульйони мають білки, які вже розщеплені до амінокислот, і для їх засвоєння багато ферментів не потрібно.

Дієтолог порадила готувати бульйони на основі невеликого шматка м'яса птиці – курки або індички, але не качки або гуски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані прості рецепти смачних страв, які можна приготувати на Святвечір.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини