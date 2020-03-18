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Названа найбільш вразлива перед коронавірусом група крові

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Люди з II групою крові більш уразливі перед китайським коронавірусом COVID-19, а найбільш стійкі з I.

Про це повідомляє MedRxiv з посиланням на дослідження китайських лікарів, які вивчили дані 3694 жителів Ухань.

За даними статистики 33,84% з пацієнтів були носіями I групи крові, 32,16% – II, 24,90% – III, 9,10% – IV. При цьому тести 1775 заражених пацієнтів лікарні "Цзіньіньтань" (включаючи 206 померлих) виявили, що у 25,8% була I група крові, у 37,75% – II, у 26,42% – III, у 10,03% – IV.

Кров

Кров

На основі цих даних учені прийшли до висновку, що люди з II групою крові більш схильні до ризику заразитися коронавірусом.

Нагадаємо, що симптоми коронавируса COVID-19 починаються з високої температури, після цього з'являється сухий кашель, який може привести до утрудненого дихання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з німецького інституту Роберта Коха повідомили, що пандемія нового китайського коронавируса COVID-19 може тривати два роки.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Для публикации таких "сенсационных" данных,учёным следовало бы вспомнить почему некоторые группы крови называются редкими и распространёнными:)
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