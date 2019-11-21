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Названа головна причина виникнення раку

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Однією з головних причин розвитку раку є хронічне запалення. У кожному п'ятому випадку виникнення онкології пов'язано з інфекціями, вірусами або бактеріями.

До такого висновку прийшли вчені з американського університету Північної Кароліни в Шарлотті, передає MedicalXpress. Як виявилося, до хвороби призводить взаємодія бактерій і глікопротеїну MUC1.

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У разі хронічного запалення глікопротеїн може стати причиною виникнення патогенних процесів. У той же час MUC1 володіє захисною функцією і не завжди перероджується в небезпечну клітку.

У деяких пацієнтів глікопротеїн все ж виконував протизапальну функцію.

Однією з головних причин розвитку раку є хронічне запалення

Однією з головних причин розвитку раку є хронічне запалення

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі препарати, небезпечні для хворих на рак, які складаються з трав.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
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