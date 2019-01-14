Навіть при застуді: Супрун розвінчала популярний міф про вакцинацію

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що вакцинація проти кору не призводить до ослаблення імунітету.

Не вірити необгрунтованим твердженням закликала вона на своїй сторінці в Facebook. За словами Супрун, міф про неприпустимість щеплень у період епідсезону грипу нічим не підтверджується.

"Єдина адекватна відповідь для попередження нових випадків інфекції – посилені заходи з вакцинації – щоб кожна дитина, яка ще не має щеплення від кору і не має медичних протипоказань, невідкладно отримала свій захист", – запевнила вона.

Вакцинація Лодэ

Послалася в. о. міністра також на провідного експерта ВООЗ, який опублікував свій коментар із цього приводу. "Він зазначає, що немає доказів збільшення частоти бактеріальних або вірусних інфекцій після вакцинації від кору, паротиту та краснухи", – наголосила вона.

При цьому, зазначила Супрун, щеплення проти кору не можна відкладати навіть у разі, якщо дитина має легкий перебіг простуди. "Вченими не виявлено, що навіть у дітей раннього віку при легкій респіраторній інфекції вакцина може бути неефективною", – написала вона, підтвердивши свої слова результатами наукових досліджень.

Уляна Супрун ukraina.ru

"Який висновок? Вакцинуватися від кору, в період спалаху цієї інфекції і при епідсезону грипу, людям без щеплень необхідно", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, яким чином потрібно діяти в разі переохолодження.

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