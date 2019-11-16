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Навіщо пити воду при схудненні: дієтолог пояснила важливі нюанси

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Дієтолог Олена Кален розповіла, навіщо пити воду при зниженні ваги, в який час краще пити і в яких обсягах.

На своїй сторінці в Instagram вона назвала причини:

  • Вода необхідна організму для відновлення енергії. Протягом дня на роботу систем і органів організм витрачає близько двох літрів рідини. Втрата вологи призводить до появи дратівливості і негативно позначається на концентрації уваги. Тому для нормальної роботи нашого організму необхідна вода.

  • Особливо гостро в воді потребує система травлення. Вода перешкоджає утворенню запорів, а також виводить продукти життєдіяльності з організму. Також вода - головний учасник всіх хімічних процесів, що відбуваються в шлунково-кишковому тракті, який доставляє живильні речовини і виводить відпрацьовані.

  • Вода істотно скорочує ризик розвитку інфекційних захворювань. Дефіцит рідини в організмі веде до зневоднення, яке знижує захист імунної системи.

  • Вода - регулятор біохімічних процесів в тілі. Наприклад, після тренувань організм розпалений і вимагає рідину, щоб відновитися. Вода як раз і є цим відновлюючим засобом. Нестача води в організмі здатна викликати м'язові спазми. Для запобігання цьому при занятті спортом, рекомендується пити воду до і після тренування.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Місце
Україна
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