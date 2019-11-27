Зберегти молодість і красу допоможе щитовидка - Сіліна

Чому щитоподібну залозу називають королевою жіночого організму? Як порушення у її роботі впливають на красу та молодість жінки? Яким чином пов’язані щитоподібна залоза та якість життя представниць прекрасної статі? І головне – що робити, аби виглядати і почуватися на всі 100%?

Про це OBOZREVATEL поговорив з кандидатом медичних наук, лікарем-гінекологом, засновницею освітнього проекту "Школа жіночого здоров'я dr.Silina" Наталією Сіліною.

Наталія Сіліна

- Наталю, ми часто чуємо про те, що в Україні поширені захворювання щитоподібної залози і характерний виражений йододефіцит. Навіщо організму людини взагалі потрібен йод?

- Насправді організму людини і, зокрема, щитоподібній залозі потрібен не тільки йод, а й селен. Це два дуже важливих для нормальної роботи цього органу мікроелементи.

Щитоподібна залоза – це така собі королева у жіночому організмі. Королем є мозок з гіпоталамо-гіпофізарною системою, які запускають роботу і щитоподібної залози, і наднирників, і яєчників. Але якщо щитоподібна залоза починає працювати надмірно , або навпаки – недостатньо, якщо її функції порушуються – це миттєво позначається на всьому організмі жінки.

- Як саме?

- Перелік таких сигналів – величезний. У першу чергу, знижується якість життя жінки, продуктивність на роботі і вдома. Вона втрачає красу свого волосся, шкіри… Порушується менструальний цикл. Порушення роботи щитовидки відбивається і на роботі яєчників.

Річ у тому, що щитоподібна залоза виробляє два дуже важливих для організму гормони: тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т3). Йод є будівельним матеріалом для цих гормонів. Т4 виробляється тільки щитоподібною залозою і є своєрідним "запасом" гормонів. Т3 ж, у свою чергу, є активною формою гормону. І хоча він частково виробляється щитоподібною залозою – більша його частина утворюється з Т4 у клітинах на периферії: у головному мозку, кістках, м’язовій тканині.

Перетворення Т4 на Т3 відбувається за допомогою селензалежного ферменту - дейодінази. Цього ферменту з віком стає все менше. І якраз для того, аби цей фермент утворювався і запускав процес переходу Т4 в Т3 – нам і потрібен селен.

Порушення балансу йоду і селену або одночасний їх дефіцит позначаються на роботі організму людини в цілому, що, у свою чергу, призводить до зниження якості життя, депресивного настрою, відчуття втоми.

- Чи правда, що жіноча щитоподібна залоза є більш вразливою до несприятливих чинників і частіше потерпає від них?

- Почнемо з того, що у сучасному світі у жінок - набагато більше навантаження, ніж у чоловіків. Представники сильної статі просто ходять на роботу і виконують свої професійні обов’язки. А жінки мало того що працюють – повертаючись додому після робочого дня, вони ще й займаються хатньою роботою і вихованням дітей. Фактично, емоційне, психічне і фізичне навантаження у жінки – щонайменше втричі сильніше, ніж у чоловіка. Додайте сюди ще й те, що виношування, народження і догляд за немовлям також сильно виснажує жіночий організм.

А щитоподібна залоза разом із наднирниками першими реагують на хронічний стрес. Тому і захворювання щитоподібної залози у жінок зустрічаються частіше.

- Ми побіжно торкнулися перших симптомів порушення функцій щитоподібної залози - як то погіршення стану волосся чи хронічна втома. Як ще щитовидка сигналізує нам, що щось іде не так?

- Це залежить від того, як саме порушена робота щитоподібної залози. Вона, наприклад, може працювати надмірно. Такий збій називають гіпертиреозом. Стан щитовидки при цьому можна порівняти з певним "божевіллям": вона продукує гормони наліво і направо, розкидається ними. Інша крайність: щитоподібна залоза втомлена, виснажена – і просто неспроможна продукувати гормони у необхідних жінці кількостях. Цей стан називається гіпотиреоз.

90% жінок, які до мене звертаються з патологією цього органу, потерпають саме від зниження функції. А от для чоловіків більш характерна гіперфункція.

Загалом найпоширенішими симптомами, які вказують на можливі проблеми із щитовидкою, є: погіршення пам’яті та здатності концентруватися, слабкість, роздратованість, постійна сонливість. Тобто - порушення інтелектуальних функцій та емоційного стану. Читаєш книжку – і тобі важко зосередитися на тому, що ти читаєш, ти постійно згадуєш, що треба зробити то те, то інше… Це – один із ранніх симптомів.

Щойно ви помітили, що важко сконцентруватися – перевірте гормони щитоподібної залози. І не тільки ТТГ та Т4 вільний, які у нас призначають за традицією, а і Т3 вільний.

Такі симптоми гіпотиреозу можна спостерігати і у маленьких дітей. Якщо ваш малюк раніше міг сам собі гратися, дозбирати конструктор, почати і завершити якусь гру чи дію з одним об’єктом, а потім ви почали спостерігати, що ваша дитина хапається то за одне, то за інше – і все кидає – перевірте у неї роботу щитовидки.

Ви відчуваєте втому, але не можете заснути. Або сон дуже поверхневий. Це теж красномовний симптом. Так само як і коли ви прокидаєтеся вранці - і наче і спали 8 годин, і сон нормальний був, і день попередній не був аж таким важким – але ви відчуваєте якусь слабкість.

Із зовнішніх ознак вас має насторожити, коли волосся стає тоншим і починає випадати. Коли шкіра стає більш сухою, особливо – на ліктях чи п’ятках. Ми звикли списувати це на те, що прийшла осінь чи зима. Але це не так. Це – одна з ранніх ознак зниження функції щитоподібної залози.

- А якщо ці симптоми не помітити чи проігнорувати?

- Тоді проявляються пізні ознаки. До пізніх ознак відносяться, наприклад, набряки обличчя і тіла. І відбувається це не під вечір, а триває довше. Набір ваги теж входить до переліку симптомів.

Порушення менструального циклу і неплідність - це найпоширеніші наслідки зниження роботи щитовидки. Коли щитоподібна залоза почала гірше працювати, головний мозок підвищує продукування тиреотропного гормону (ТТГ). Цей гормон має "розворушити" щитоподібну залозу і змусити працювати, як раніше.

Але проблема у тому, що зона у головному мозку, яка продукує тиреотропний гормон, виробляє ще й гормон пролактин. І його також стає більше. Природою задумано так, що пролактин підвищується лише у двох станах: у період лактації, коли жінка не повинна у жодному разі завагітніти, бо має вигодувати вже існуюче потомство – і тоді, коли людині треба зібрати весь свій ресурс на виживання, а не думати про продовження роду. Як наслідок, і у чоловіків, і у жінок знижується лібідо, зменшується сперматогенез чи утворення яйцеклітин.

Не існує жодного органу в організмі, який не постраждав би внаслідок порушення роботи щитоподібної залози. На сьогодні навіть остеопороз (ламкість кісток) пов’язують не тільки зі зниженням естрогенів, а й з порушенням роботи щитоподібної залози.

- І все це можна зупинити на ранніх стадіях, якщо просто почати приймати йод та селен?

- У більшості випадків - так. При цьому їх треба приймати вранці, під час сніданку – окремо від полівітамінних комплексів.

Але нагадаю, що щитовидна залоза є королевою в організмі жінки, і для її ефективної роботи треба створити комфортні умови - і забезпечити собі, щонайменше, правильно організований сон та якісне харчування.

- Які обстеження треба пройти, щоб визначити, чи все добре зі щитовидкою?

- Визначити структурні порушення щитоподібної залози можна за допомогою УЗД. Але єдиним достовірним показником порушення функції буде набір гормонів ТТГ, Т4 вільний і Т3 вільний.

До речі, переконання, що результати аналізів на вміст цих гормонів якось пов'язані з менструальним циклом – міф.

Єдине застереження: краще не здавати ці аналізи, якщо хворієте якимись вірусними інфекціями, тим же ГРВІ. Адже при таких захворюваннях функція щитоподібної залози завжди трішки знижується. Тож краще дочекатися одужання.

А от приймати селен та цинк під час застуд треба обов’язково. Це полегшить роботу вашій щитоподібній залозі.

Ще раджу визначити рівень вітаміну Д, бо його зниження також впливає на порушення роботи щитоподібної залози та підвищує шанси захворіти на ГРВІ. Взагалі, сучасна людина має звернутися до свого сімейного лікаря та обговорити з ним стан свого здоров’я. Ми ж з вами говоримо виключно про те, які симптоми мають спонукати вас це зробити

Багато лікарів радять здавати тільки ТТГ і Т4, які можуть бути у нормі. А про Т3 - забувають. На рівень цього гормону у нашому суспільстві звертають незаслужено мало уваги. Хоча він якраз і є тим активним гормоном, який забезпечує добру роботу функцій мозку - зокрема, пам’яті та уваги.

- Чому ж так легковажать гормоном Т3, якщо він аж такий важливий?

- Чесно? Не знаю, чому. Нема у мене відповіді на це запитання. Хіба що це – своєрідна данина традиції. От так заведено – і все. І аби перейти на нову колію - і пацієнтам, і лікарям потрібен час.

Тому я завжди прошу здати всі три гормони: ТТГ, Т4 вільний і Т3 вільний. Крім того, важливо дивитися ще й антитіла до тиреопероксидази (Ат-ТПО).

- Що це і на що вони впливають?

- З віком та й внаслідок того ж таки постійного стресу у нас в організмі відбуваються постійні "мутації", поломки генів. Саме тому на сьогоднішній день зростає кількість аутоімунних захворювань, різного роду алергій, непереносимості лактози, глютену. Бо ж насправді людей, які мають вроджену генетичну непереносимість лактози, глютену чи порушення фолатних циклів – не так багато. Але внаслідок стресу, через постійний тиск на організм, через те, що йому не дають можливості нормально відпочити – відбуваються поломки на клітинному рівні. Запускається продукування клітин, які, грубо кажучи, "пожирають" свою ж щитоподібну залозу. Щитовидка тут є найуразливішою, вона найпершою починає страждати від утворення цих антитіл.

Важливий момент: проходити обстеження щитоподібної залози насамперед треба жінкам, у анамнезі родин яких були захворювання цього органу. Ну і, безумовно, сигналом про те, що варто обстежитися, має стати зниження якості життя. Відчуваєте хронічну втому? Не списуйте її на те, що сучасне життя переповнене подіями і що вимоги до того, наскільки круто сьогодні жінка має виконувати всі свої соціальні ролі, нині просто нереально високі. Хронічна втома – це не норма. І якщо ви від неї потерпаєте – негайно йдіть і здайте кров на гормони щитовидки.

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- Чи важливо перевіряти щитовидку, готуючись до вагітності?

- Звісно. Коли подружжя зрозуміло, що готове до того, аби їх кохання втілилося у появі дитинки – вони йдуть до лікаря (жінка – до гінеколога, чоловік – до андролога, уролога) і перевіряються. І обов’язково на етапі підготовки до вагітності вони мають перевірити стан своєї щитовидної залози.

Порушений рівень гормонів, високі антитіла до тиреопероксидази можуть просто перешкодити жінці завагітніти. А якщо вагітність і настане – зростає ризик невиношування. Ці стани бажано відкоригувати до вагітності. Або вже після її настання, якщо жінка не звернулася до лікаря на предгравідарне консультування.

Враховуючи, що Україна офіційно є регіоном з йододефіцитом, ще за три місяці до планування вагітності важливо починати приймати йод у дозі 150-200 мкг – точне дозування треба узгодити з лікарем.

- А чому важлива така підготовка?

- Річ у тім, що після настання вагітності жінка, як правило, звертається до лікаря десь на 8-му тижні. А перші 12 тижнів у дитини власна щитоподібна залоза ще не працює – і малюк живиться гормонами, які продукує щитовидка мами. Якщо мама у вагітність зайшла з ослабленою щитовидкою – їй самій тих гормонів не вистачає, не кажучи вже про дитинку. І плід перші 12 тижнів розвивається в умовах нестачі йоду і гормонів щитоподібної залози. А це понижує шанси малюка на те, щоб мати високі інтелектуальні здібності, гарні показники когнітивних функцій. Щоб у школі, приміром, йому добре давалася і математика, і іноземні мови.

Нещодавно до мене на прийом прийшла жінка – купа питань, анамнез… Я її запитую: "А як ви запобігаєте незапланованій вагітності?" А вона каже: "Ніяк, завагітнію – то завагітнію". Їй і всім жінкам, у яких може настати незапланована вагітність, я рекомендувала би вживати харчі та мікроелементи, які необхідні для нормального закладання і розвитку вагітності.

Якщо ви не використовуєте надійний засіб контрацепції і запобігаєте вагітності перериванням статевого акту (а так роблять близько 60% жінок), і ви не проти народити – обов’язково пройдіть обстеження щитоподібної залози, збагатіть свій раціон достатньою кількістю фолієвої кислоти, йодом і селеном, вітамінами групи В і вітаміном Д. Все решта – залежно від анамнезу.

- Приймати йод, селен та вітамін Д до моменту, коли у малюка завершується формування власної щитоподібної залози – достатньо?

- Ні. Мамина залоза працює з навантаженням. Тому важливо продовжувати і після 12-го тижня вагітності збагачувати раціон йодом і продуктами, що містять корисні жири - не тільки до пологів, а й на етапі грудного вигодовування. Бо вагітність, виношування, а потім – вигодовування дитини – це важко як фізично, так і емоційно.

Вже навіть той факт, що жінка перестає спати вночі після народження дитини – дуже сильний фактор ризику порушення роботи щитоподібної залози. Тому надзвичайно важливо проконтролювати роботу цього органу місяців через три після пологів. Дуже характерні для першого року після пологів у жінок роздратованість, підвищену стомлюваність зазвичай самі молоді мами списують на появу маленької дитинки. Тому і легковажать перевіркою щитоподібної залози. Як наслідок, це замкнене коло ще щільніше замикається…

Гарна робота щитоподібної залози виключно важлива як на етапі планування вагітності, так і після пологів, у період лактації. Для цього необхідно щитовидку підтримувати - вживати йод та селен, від нормальної кількості яких в організмі і залежить адекватна робота щитоподібної залози, якість щоденного життя жінки.

- Що ще конче важливо знати, аби щитовидка добре працювала?

- Треба дивитися на організм людини у цілому, у комплексі.

Щитоподібна залоза – це королева. І для того, аби вона добре дбала про свій "народ", гарно виконувала свої функції – їй потрібне гарне оточення. І ми щодня маємо робити певні речі для нормальної життєдіяльності щитовидки.

Для кожної жінки - та й і чоловіка - вкрай важливе збалансоване харчування. Враховуючи, що з віком зростають антитіла, які поїдають щитоподібну залозу, а на додачу ще й природньо падає фермент, який перетворює Т4 в Т3 у головному мозку – дбати про достатню кількість необхідних мікроелементів у раціоні слід починати якомога раніше. Аби нормально увійти у період, коли фізіологічно у всіх людей, незалежно від статі, починається гіпотиреоз. Бо це – одна з ознак старіння. Я раджу зменшити кількість червоного м’яса до 3-х разів на тиждень. Знизити, або краще виключити “погані” жири на кшталт арахісової пасти, смаженої олії, свинини.

Як я вже згадувала, необхідно вводити в харчування підтримуючі мікроелементи. Їх не обов’язково приймати постійно, але курсами пити – треба. Дозу і схему прийому цих мікроелементів варто узгодити з лікарем.

Крім йоду та селену, нашій щитоподібній залозі потрібен вітамін Д, корисні жири і нормальний рівень запасу заліза в організмі. Але ж давайте подивимося на сучасних жінок. Вони рухаються по замкненому колу. Сучасна українка з підліткового віку вже має хронічні крововтрати. Чомусь рясні менструації у дівчаток-підлітків у нас вважаються нормою. Кажуть: переросте. Але, звісно, нічого нікуди не переростає. І дівчинка хронічно втрачає залізо. А це запускає порушення функції щитоподібної залози, знижує її.

Хорошим джерелом заліза є червоне м’ясо, яке дівчаткам-підліткам обов’язково треба їсти 2-3 рази на тиждень. Бавитися веганством у підлітковому віці точно не треба.

Корисні жири – це взагалі болюча для нашого суспільства тема. Дівчатка, під тиском нав’язаних соцмережами стереотипів про те, як вони мають виглядати, сідають на жорсткі дієти. Найчастіше – низькокалорійні. І їм або не пояснюють, або вони просто не хочуть слухати, що одна справа – не їсти булок і зовсім інша – позбавляти свій організм корисних жирів. Для підлітків "жир" - це щось огидне та відразливе. Хоча було би куди краще, якби у них фастфуд у вигляді бургерів та сосисок асоціювався з якоюсь гидотою…

У результаті дівчинка перестає вживати корисні жири – і все. Її щитоподібна залоза каже "до побачення!" - і впадає у летаргічний сон. Разом з яєчниками. Дівчинка втрачає менструації, втрачає волосся, їй важко вчитися в школі. Вчителі починають бідкатися: пропала дитина, перестала вчитися. А вона не пропала, не закинула навчання. Їй просто ніхто не пояснив, що корисні жири конче потрібні. І якщо вона буде їх правильно використовувати – не лише не погладшає, а й навпаки зможе схуднути.

- Давайте нагадаємо, що ж це за корисні жири і де вони містяться.

- Вони є у волоських горіхах. До речі, їх варто їсти не тільки жінкам, а й чоловікам. 50 г волоського горіха щодня покращують показники сперматозоїдів, спермограму. Тому горіхи корисні всім.

Олія. Тільки не соняшникова, а оливкова. Насіння, особливо гарбузове. До корисних жирів ми також відносимо авокадо. Морська риба, причому, не обов’язково червоний лосось – це може бути звичайна морська риба.

Робіть періодичні обстеження і звертайтесь до лікаря за порадами. При цьому дуже важливо відверто говорити з лікарем. І прямо казати, які його рекомендації ви будете виконувати, а яких, в силу певних обставин, дотримуватися для вас буде нереально.

Я всім своїм пацієнткам раджу починати з простого. Щовечора впродовж 15 діб приймати теплі ванни з кілограмом морської солі і 5 ковпачками хвойного екстракту. Але якщо у когось з жінок, які до мене приходять, немає вдома ванни – який сенс давати їй таку рекомендацію? А от ті, хто такі ванни приймають – потім кажуть: чому я про це раніше не знала?

Спробуйте. Бо тіло треба розслабляти. Тоді і сон буде добрим. І щитовидка краще працюватиме.

Дбаючи про свою щитовидку до 35-ти – ми забезпечуємо її нормальну роботу у 65-70 років. Вона продукуватиме у достатній кількості гормони, які забезпечуватимуть метаболізм кожної клітинки і дозволять якомога довше зберігати красу та здоров’я. Діліться корисною інформацією. Шановні читачі та читачки, поділіться цією статтею у своїх соцмережах. Нехай якомога більше людей дізнаються про ранні ознаки порушення щитовидки та те, як правильно дбати про своє гормональне здоров’я

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