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/ Новини здоров'я

"Нашу дівчинку можна було врятувати!" Супрун розповіла про жертву хірурга-хабарника Котенка

96.5т Читати матеріал російською

Ексміністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала завідувача відділення трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. Шалімова Олега Котенка, якого раніше спіймали на хабарі в 40 тисяч доларів.

У своєму Facebook вона провела аналогію і наголосила, що пожежний, який загасив пожежу, але вкрав з будинку цінні речі, не може бути героєм. Така ж ситуація і з лікарем, який хотів допомогти людині за величезні гроші.

"Пострадянська медична еліта нав'язала частині суспільства тезу про те, що подібні злочини є санкціонованими, тому заробітна плата у лікарів низька і вони рятують життя. Тому займатися здирництвом і шантажем людей у розпачі – це нормально. "Нашу дівчинку можна було врятувати, але він попросив 50 тисяч доларів за операцію. Кожен день вимагав гроші... Їй було 19 років. 19!!!" – це розповідь лише про одну з пацієнток Котенка", – написала Супрун.

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Також ексміністерка підкреслила, що кажучи про такі злочини, не повинно бути подвійних стандартів.

"У правовій державі всі рівні перед законом і правосуддя здійснюється незалежно від майнового чи соціального становища. Зате в черговий раз спостерігаємо вибіркове правосуддя і маніпуляцію громадською думкою. Реформована судова система, яка вже давно прогнила і захищає будь-якого, хто має гроші і зв'язку, тягне всіх нас на дно.

Момент затримання

Момент затримання

Зміни, які ми почали у системі охорони здоров'я, спрямовані в тому числі на те, щоб лікарі на всіх рівнях почали отримувати гідну оплату праці – прозоро і чесно. Але монополісти, такі як Олег Котенко, чинять опір змінам в установах охорони здоров'я", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктора медичних наук затримали в момент отримання $22 000. Були проведені обшуки і допити свідків. У службовому кабінеті правоохоронці знайшли $64 550 і близько 9000 грн, а у підозрюваного вдома – більше $13 000 і 7300 євро.

Згодом Олегу Котенку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому на рахунках лікаря правоохоронці виявили сумарно близько $1 мільйона.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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Venko Alla
Venko Alla
У нас самые бедные медики и учителя, как говорят у ВРУ..До какого же уровня надо поднять им зарплату, чтобы они наконец успокоились?!!! Наверное не меньше 20000 дол..США,а можете и того мало!Украина должна иметь номер телефона, известного всем, чтобы каждый мог сообщать о взяточниках! Но власть никогда этого не сделает, по известным причинам!!!
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Кон Влад
Кон Влад
Почти все честные высококлассные врачи уже давно работают за кордоном. Остались в основном только хорошие старые врачи, которые уже ни куда не уедут. А таких гнид хоть лопатой собирай, только суд и тюрьма надолго без права заниматься врачебной практикой. Есть много молодых и толковых, дайте им работать.
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Venko Alla
Venko Alla
Имея миллион долларов только на счету в Украине, судью в Украине очень легко купить! Потому ему избрали такую меру пресечения, как домашний арест, чтобы была возможность договориться с нужными людьми, а то и встретиться! Может у него даже ночной домашний арест, сейчас это очень практикуется судами!
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