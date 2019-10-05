"Нашу дівчинку можна було врятувати!" Супрун розповіла про жертву хірурга-хабарника Котенка

Ексміністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала завідувача відділення трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. Шалімова Олега Котенка, якого раніше спіймали на хабарі в 40 тисяч доларів.

У своєму Facebook вона провела аналогію і наголосила, що пожежний, який загасив пожежу, але вкрав з будинку цінні речі, не може бути героєм. Така ж ситуація і з лікарем, який хотів допомогти людині за величезні гроші.

"Пострадянська медична еліта нав'язала частині суспільства тезу про те, що подібні злочини є санкціонованими, тому заробітна плата у лікарів низька і вони рятують життя. Тому займатися здирництвом і шантажем людей у розпачі – це нормально. "Нашу дівчинку можна було врятувати, але він попросив 50 тисяч доларів за операцію. Кожен день вимагав гроші... Їй було 19 років. 19!!!" – це розповідь лише про одну з пацієнток Котенка", – написала Супрун.

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Також ексміністерка підкреслила, що кажучи про такі злочини, не повинно бути подвійних стандартів.

"У правовій державі всі рівні перед законом і правосуддя здійснюється незалежно від майнового чи соціального становища. Зате в черговий раз спостерігаємо вибіркове правосуддя і маніпуляцію громадською думкою. Реформована судова система, яка вже давно прогнила і захищає будь-якого, хто має гроші і зв'язку, тягне всіх нас на дно.

Момент затримання

Зміни, які ми почали у системі охорони здоров'я, спрямовані в тому числі на те, щоб лікарі на всіх рівнях почали отримувати гідну оплату праці – прозоро і чесно. Але монополісти, такі як Олег Котенко, чинять опір змінам в установах охорони здоров'я", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктора медичних наук затримали в момент отримання $22 000. Були проведені обшуки і допити свідків. У службовому кабінеті правоохоронці знайшли $64 550 і близько 9000 грн, а у підозрюваного вдома – більше $13 000 і 7300 євро.

Згодом Олегу Котенку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому на рахунках лікаря правоохоронці виявили сумарно близько $1 мільйона.

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