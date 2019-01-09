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Народила, не виходячи з коми 14 років: у США розгорівся скандал через ''диво''

1.8тЧитати матеріал російською

Навколо однієї з лікарень США розгорівся скандал після того, як пацієнтка, яка понад 14 років перебувала у вегетативному стані, народила дитину.

Інцидент стався в установі Hacienda HealthCare у Феніксі (штат Арізона), передає CNN. Поліцейські відкрили кримінальну справу та почали збирати ДНК у чоловіків, які працюють у госпіталі.

Поки що, повідомив сержант Томмі Томпсон, конкретного підозрюваного немає.

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Скандальна медустанова

Скандальна медустанова

Скрін відео CNN

Скандальна медустанова

Скандальна медустанова

Скрін відео CNN

Відзначається, що жертва сексуального насильства перебувала в цій установі протягом, принаймні, десятиліття. Генеральний директор компанії Білл Тіммонс після інциденту подав у відставку.

"Сім'я явно ображена, травмована та вражена жорстоким поводженням із дочкою у Hacienda HealthCare і зневагою до неї", — сказав адвокат сім'ї Джон Мічелс. Він зазначив, що "хлопчик народився в люблячій сім'ї та про нього будуть добре дбати".

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Львівщині за дивних обставин померла породілля під час кесаревого розтину. При цьому лікар-анестезіолог, який брав участь в операції, після того, що сталося, подав заяву про звільнення, що спровокувало скандал.

Читайте всі новини по темі "пологи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
пологиздоров'я
Місце
США
Теги
скандалидітипологисексуальне насильствозґвалтування
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