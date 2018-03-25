"Нам досі щастить": Комаровський попередив українців про серйозну небезпеку

Низький рівень вакцинації та відсутність колективного імунітету українців від таких хвороб як дифтерія є проблемою національної безпеки.

Таку заяву в інтерв'ю виданню "Новое Время" зробив відомий дитячий лікар, педіатр із 30-річним досвідом Євген Комаровський. Він зазначив, що спалах кору дійсно налякав українців.

Утім, вважає лікар, поки люди особисто не зіткнуться із серйозними наслідками хвороб, які можна було попередити, більшість ігноруватиме небезпеку.

"Люди починають змінюватися тільки тоді, коли побачать реальні смерті. Без трун у дворах ми у вакцинацію не віримо. Але я не хочу, щоб людьми керував страх. Я хочу, щоб ними керувало знання", - сказав Комаровський.

Поки що, констатує він, навіть незважаючи на спалах кору в Україні проблеми з вакцинацією не припинилися, і за окремими позиціями не є щепленими до 40% населення.

Що стосується дорослих, то відсоток щеплених від дифтерії критично малий і в кращому випадку досягає 1%. Через це, за словами доктора, існує висока небезпека масового поширення хвороби.

"Нам досі щастить, що в Україні циркулюють дифтерійні палички зі слабким токсином. Але варто сюди прилетіти людині з Ємену, Бангладеш або Венесуели, де існує реальна епідемія дифтерії і поширюється високотоксикогенна дифтерійна паличка, усе може помінятися вмить", - попередив Комаровський.

Якщо подібна епідемія виникне в Україні, "всі сусідні цивілізовані країни будуть поставляти нам сироватку, щоб убезпечити себе".

"Відсутність колективного імунітету від таких хвороб - проблема національної безпеки. Але у нас в країні немає органу, який займається національною безпекою. Той, який є, зайнятий чимось зовсім іншим", - підсумував лікар.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Комаровський розвінчав міфи про "чарівні" засоби проти кашлю.