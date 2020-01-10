Наймолодшому 2,5 місяці: в Чернівецькій області 9 дітей захворіли на кашлюк

У Чернівецькій області зафіксували дев'ять нових випадків захворювань дітей на кашлюк. Наймолодшому з них 2,5 місяці.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що всі, хто контактував із хворими, перебувають під медичним спостереженням.

Як ідеться у матеріалі, за 11 місяців минулого року в Україні було зареєстровано 2063 випадки кашлюку. При цьому планово за цей час вакцинувалися трьома дозами вакцини проти кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей першого року життя.

Ілюстрація. Дитина хвора на кашлюк АиФ

У МОЗ наголосили, що безпеку дітям, які через вік або клінічні протипокази не можуть бути вакциновані, гарантує лише колективний імунітет.

Довідка. Кашлюк – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Воно легко поширюється від людини до людини, зазвичай повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Крім цього, багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найнебезпечніше це захворювання для немовлят. Запобігти ж йому можна саме завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Як повідомляв OBOZREVATEL, одномісячний малюк помер від кашлюка у Рівненській області, так і не дочекавшись вакцинації. У сім'ї, де він народився, жоден із 6 дітей не був вакцинований.

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