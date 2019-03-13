Началова в комі: що відомо про хвороби популярної російської співачки

11 березня стало відомо, що популярна російська співачка Юлія Началова потрапила в реанімацію. Вранці 13 березня її підключили до апарату штучної вентиляції легенів і ввели в стан штучної коми.

Незважаючи на те, що представники артистки не називають точний діагноз, відомо, що останні вісім років 38-річна Началова страждала від подагри. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим хворіє артистка.

Подагра — захворювання опорно-рухового апарату, при якому у хворого виникає запальний процес у суглобах. Причиною запалення стає патологічний процес, при якому в суглобах відбувається відкладення уратів.

instagram.com/julianachalova

Одним із ключових чинників розвитку подагри є фактор спадковості та характер харчування. Також у групі ризику знаходяться люди, які страждають ожирінням, гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом.

При подагрі порушується функція роботи нирок, може виникати нирковокам'яна хвороба.

Відзначимо, Юлія Началова довгий час приховувала свою хворобу, її часто можна було побачити в рукавичках на виступах і під час появи на публіці. Влітку 2017 року мережі опублікували фото, на яких видно кисті рук співачки, вкриті шишками.

rep.ru

eg.ru

vladtime.ru

Співачка зізналася, що сама запустила хвороба: "Я сама винна, що дотягла до такого періоду, що вже стало неможливо терпіти. У мене мігруюча подагра: вона де захотіла, там і з'явилася".

З появою в російських ЗМІ перших повідомлень про госпіталізацію артистки, її прес-служба всяко заперечувала цей факт, заявляючи, що дівчина знаходиться в Римі.

Незабаром менеджери зізналися, що в Італії артистка відвідала одного з лікарів, у якого лікує подагру. Госпіталізацію в Москві вони пояснили тим, що Юлія отримала травму — стерла ногу і почалося запалення, піднялася висока температура.

ЗМІ пов'язують важкий стан Началової зі стрибком цукру в крові та загостренням подагри.

Telegram-канал Mash передає, що у неї гостра ниркова недостатність, одна із супутніх хвороб при подагрі, що може закінчитися летальним результатом. За оцінками експертів, від цього ускладнення вмирають близько 20% пацієнтів.

За деякими даними, у дівчини відмовили внутрішні органи.

instagram.com/julianachalova

Як писав OBOZREVATEL, раніше знаменитий російський комік і пародист Олександр Пєсков опинився в реанімації. Артист переніс серйозну операцію на підшлунковій залозі.

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