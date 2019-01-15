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/Новини здоров'я

На Вінниччині небезпечна інфекція скосила цілу військову частину

1.4тЧитати матеріал російською

У Вінницькій військової частини №3008 зафіксували спалах кору. За офіційними даними, хворих більше 20, вони в стаціонарах інфекційних лікарень.

Перший випадок захворювання на кір тут зафіксували ще перед Новим роком. Командир говорить, що бійці могли заразитися на чергуванні або в місцях масового скупчення людей, повідомляє "ТСН".

Відзначається, що військових тут же почали вакцинувати, проте багато хто відмовився від щеплення.

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На Вінниччині небезпечна інфекція скосила цілу військову частину

Скріншот з відео

"Прищепили 54 чоловіків і 65 відмовилися. Велика кількість, на жаль, написала відмову, ми не можемо примушувати людей, є офіційна відмова", – пояснив начальник медичної служби частини Вадим Кириченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поступово зростає кількість людей, які захворіли на кір. При цьому в МОЗ зазначили, що в 2018 році був найбільший приріст захворюваності на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найнижчий.

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Тема
Спалах кору
Місце
УкраїнаВінниця
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Это при тоталитарном СССР галычан заставляли мыться и не жрать с пола, а теперь дермократия: хочешь - помирай от кори, хочешь - от кишечной инфекции.
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Савченко Александр
Савченко Александр
И никаких Градов, Ураганов и Молотов не надо... Пролетел дрон, высыпал пробирку и целая в/ч тю-тю...Это гибридная война, вислоухие !
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