На Вінниччині небезпечна інфекція скосила цілу військову частину

У Вінницькій військової частини №3008 зафіксували спалах кору. За офіційними даними, хворих більше 20, вони в стаціонарах інфекційних лікарень.

Перший випадок захворювання на кір тут зафіксували ще перед Новим роком. Командир говорить, що бійці могли заразитися на чергуванні або в місцях масового скупчення людей, повідомляє "ТСН".

Відзначається, що військових тут же почали вакцинувати, проте багато хто відмовився від щеплення.

Скріншот з відео

"Прищепили 54 чоловіків і 65 відмовилися. Велика кількість, на жаль, написала відмову, ми не можемо примушувати людей, є офіційна відмова", – пояснив начальник медичної служби частини Вадим Кириченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поступово зростає кількість людей, які захворіли на кір. При цьому в МОЗ зазначили, що в 2018 році був найбільший приріст захворюваності на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найнижчий.

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