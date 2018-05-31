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На Україну насувається потужний метеоудар: як врятуватися

4.8тЧитати новину російською

З першим днем ​​літа в Україну прийде потужна магнітна буря, яка протримається три дні.

Так, почнеться вона в ніч з 1 на 2 червня, повідомляє лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

У ніч з першого на 2 червня магнітні коливання будуть незначними, але 2 червня магнітна буря досягне піку - підніметься до рівня G1. Протягом 2-4 червня метеозалежні люди будуть відчувати нездужання.

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У наступні три дні ті, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця, ще будуть відчувати їх наслідки.

Медики кажуть, що всім метеозалежним людям рекомендується стежити за наближенням періодів підвищеної геомагнітної активності і завчасно виключати на цей час будь-які дії і події, здатні привести до стресів. У цей час потрібно скоротити всілякі емоційні і фізичні навантаження, відпочивати і перебувати у спокої.

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Тим, хто страждає підвищеним тиском, вегето-судинну дистонією або якими-небудь іншими захворюваннями, пов'язаним з серцево-судинною системою, потрібно завчасно подбати і завжди мати під рукою свої звичні ліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Землю найближчим часом накриють сильні магнітні бурі.

Місце
Україна
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