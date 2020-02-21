На Тернопільщині норовірус скосив 25 студентів: МОЗ попередив про спалах

У коледжі міста Збараж Тернопільської області вже 25 осіб заразилися норовірусною інфекцією.

Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр.

"Фахівцями ГУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" встановлено, що даний спалах гострої кишкової інфекції – вірусної етіології", – сказано в повідомленні.

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Відзначається, що станом на 13:00 21 лютого, під час проведення лабораторних досліджень біологічного матеріалу, відібраного від хворих, були виявлені фрагменти РНК норовірусів.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА заслухала дане питання і дала рекомендації керівнику установи щодо комплексу протиепідемічних заходів. Епідрозслідування продовжили.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на прилавки Харківщини потрапили заражені норовірусом устриці, які були завезені з Франції.

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