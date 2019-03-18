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/Новини здоров'я

На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина

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На Рівненщині від кору померла 9-річна дівчинка. Трагедія трапилася 15 березня в Березнівському районі.

Про це повідомив завідувач відділом Державної установи "Рівненський лабораторний центр МОЗ України" Віктор Мороз. Загинула дівчинка через ускладнення від захворювання.

Новини
Епідемія кору в Україні: Супрун розвіяла всі страхи про вакцинацію

У дівчинки було встановлено захворювання на кір, ускладнене пневмонією. Також повідомляється, що дитина не була вакцинована проти кору.

Кір

Кір

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про кір, порадивши в жодному разі не застосовувати клізми з солі та соди.

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Миценко Андрей
Миценко Андрей
При проклятом совке галычанские дети не умирали от кори, а теперь свобода : хочешь - от кори умирай, хочешь - от туберкулеза.
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