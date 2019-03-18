На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина

На Рівненщині від кору померла 9-річна дівчинка. Трагедія трапилася 15 березня в Березнівському районі.

Про це повідомив завідувач відділом Державної установи "Рівненський лабораторний центр МОЗ України" Віктор Мороз. Загинула дівчинка через ускладнення від захворювання.

У дівчинки було встановлено захворювання на кір, ускладнене пневмонією. Також повідомляється, що дитина не була вакцинована проти кору.

Кір

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про кір, порадивши в жодному разі не застосовувати клізми з солі та соди.

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