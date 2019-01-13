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На рік довше: з'ясувалася користь алкоголю для літніх людей

1.2тЧитати матеріал російською

Помірне вживання спиртного виявилося корисним для людей старших 65 років, у яких діагностували серцеву недостатність.

Так, алкоголь у помірних дозах може в середньому збільшити тривалість їхнього життя на рік. Дослідження провели вчені з Університету Вашингтона в Міссурі (США), повідомляє "Лента.ру".

Фахівці вивчили дані з іншого дослідження, що проводилося з 1989 по 1993 роки. У ньому брали участь 5888 дорослих.

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На рік довше: з'ясувалася користь алкоголю для літніх людей

MedPortal.ru

Їх розділили на чотири категорії: ті, хто ніколи не вживав алкоголь, ті, хто пив і покинув, ті, які випивали сім порцій алкоголю в тиждень і ті, які випивали вісім і більше. Порції визначили так: 0,35 літра для пива, 0,18 для вина і 0,04 для лікеру.

З'ясувалося, що люди з третьої категорії жили в середньому на рік довше, ніж люди з перших двох. Пацієнтів у останній групі виявилося небагато, тому даних по ним було недостатньо, щоб зробити висновки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що зміни в головному мозку людини провокують схильність до куріння і вживання алкоголю.

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США
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