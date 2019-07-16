На Одещині в дитячому таборі важко отруїлися 60 осіб: медики оприлюднили шокуючий діагноз

В оздоровчому таборі "Медик-2" в Одеській області, де 12 червня отруїлися 60 осіб, в тому числі 57 дітей, виявили дизентерію Флекснера і синьогнійну паличку.

Як повідомляє УНІАН, директор департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Олена Теряєва повідомила, що проаналізувавши проби їжі і столових приладів, експерти виявили дизентерію Флекснера, а також синьогнійну паличну на одязі кухарів.

Також було встановлено, що в дитячому таборі не дотримувалися санітарні норми зберігання продуктів і гігієни працівників. Співробітники закладу не мали потрібних медичних довідок і працювали в таборі неофіційно.

Повідомляється, що в даний час 114 дітей залишаються в таборі, де за ними стежить лікар-інфекціоніст, адже ця хвороба може поширитися далі. Дітей годують перевіреними продуктами і сухим пайком.

"Медик-2" розпорядилися поки закрити.

дизентерія

Як відомо, синьогнійна паличка - вид грамнегативних рухливих паличковидних бактерій, які живуть у воді, ґрунті. Лікування важке через високу стійкості до антибіотиків. У багатьох людей синьогнійна паличка викликає тільки незначні симптоми. Однак, якщо у людини ослаблений імунітет, загроза може бути дуже серйозною і небезпечною для життя.

Дизентерія Флекснера - один з видів дизентерії, частіше зустрічається в південних регіонах. Збудником захворювання є дизентерійна паличка. Шлях передачі бактерії - фекально-оральний, джерелом захворювання є хвора людина з гострою або хронічною формою захворювання, або бактеріоносій. Збудники захворювання дуже живучі. Так, наприклад, збудник дизентерії в грунті виживає від трьох до 81 діб, в каналізації - 20-30 діб, на хлібі - до 10 діб, на предметах домашнього вжитку - 20-25 діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Репужинцях Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей отруїлися у літньому таборі.

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