М'ясо небезпечне для здоров'я: Супрун розповіла, чого боятися

Надмірне використання антибіотиків на фермах загрожує формуванням у м'ясі тварин небезпечних для здоров'я стійких бактерій.

Як розповіла на своїй сторінці у Facebook в.о. глави міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, тварини отримують антибіотики не тільки для лікування інфекцій, але й для їх профілактики, а також поліпшення росту.

За її словами, якщо антибіотиків більше норми, то вони порушують кишкову мікрофлору або викликають алергії, проте це дуже малоймовірно, оскільки зазвичай антибіотики виводяться з організму тварини із сечею.

Супрун зазначила, що на виробництвах введення антибіотиків повинні припинити за кілька днів до забою, і таким чином їх вміст у м'ясі буде мінімізовано.

"Зазвичай, коли м'ясо тварини, яка вживала антибіотики, надходить у продаж, там залишаються вже залишки, або уламки цих препаратів. Більшість із них потім знищується під час термічної обробки м'яса - смаження, варіння, приготування в мікрохвильовій печі та запікання. Тому загрозу найперше несуть не антибіотики в м'ясі, а стійкі до них бактерії, які також там можуть бути присутні. Такі бактерії нечутливі до антибіотиків, а значить від хвороб, які вони викликають, вилікуватися дуже важко", - розповіла Супрун.

Вона підкреслила, що до причин формування стійких бактерій відносяться надмірне використання антибіотиків у тваринництві, використання в субтерапевтичних дозах (коли дають "на всяк випадок"), застосування "людських" антибіотиків для тварин і недотримання санітарних норм на фермах.

Супрун попередила, що зараз існують бактерії зі стійкістю до антибіотиків, наприклад, збудники пневмонії та туберкульозу.

"Якщо тенденція зі стійкістю бактерій продовжить набирати обертів, цілком ймовірно, що людство повернеться до часів, коли хвороби, які ми, здавалося б, уже побороли, знову будуть забирати мільйони життів", - заявила вона.

Також Супрун розповіла, як українцям можна захиститися від прихованої в м'ясі загрози:

- готуйте м'ясо до повної готовності;

- мийте руки після контакту із сирими м'ясом, птицею або морепродуктами;

- мийте також усе кухонне приладдя;

- охолоджувати їжу до +4 градусів протягом 2-х годин після приготування, влітку - протягом однієї години;

- відокремлюйте сире м'ясо, яйця та рибу від інших продуктів;

- використовуйте різні дошки для продуктів, які їдять сирими, і м'яса та риби;

- мийте руки після контакту з тваринами, вольєрами тварин і птахів або їх фекаліями;

- повідомляйте про випадки кишкових інфекцій лікареві.

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