Мучився тиждень: страшна інфекція вбила українця

У Львові в п'ятницю, 11 січня, від важкої форми лептоспірозу помер 54-річний чоловік.

Про це повідомили в прес-службі Львівського обласного лабораторного центру МОЗ. Джерелом інфекції, імовірно, стали щури.

"Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні 9 січня у важкому стані. Лабораторні дослідження, проведені фахівцями, підтвердили це захворювання. Лікарі боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося, і 11 січня він помер", – йдеться в повідомленні.

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Основний переносник лептоспірозу – гризуни Факты

Відзначається, що нездужання у хворого почалося ще 3 січня. Симптоми були такі ж, як при гострих респіраторних інфекціях: підвищення температури тіла, слабкість, ломота в тілі.

Встановлено, що в підвалі будинку, де проживала сім'я, було багато щурів. Син хворого раніше звертався до відповідних служб із метою їх знешкодження.

"Напередодні чоловік прибирав у підвалі, контактував із предметами, які, очевидно, були забруднені екскрементами гризунів. Швидше за все через пошкодження шкіри на руках лептоспір (збудник хвороби) потрапив у кров", – роз'яснили в центрі.

Лептоспір Comments.ua

Стало відомо також про другий випадок захворювання – в інфекційне відділення Жидачівської центральної районної лікарні госпіталізували 57-річного чоловіка з села Попутники. Його стан – середньої тяжкості.

Відзначимо, лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, що викликається збудником лептоспір. Характеризується ураженням печінки, нирок, м'язів і супроводжується хвилеподібною лихоманкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі розповіли про ризик зараження українців лептоспірозом.

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