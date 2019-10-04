Можуть прожити довше: вчені назвали несподівану користь зайвої ваги

Зайва вага може виявитися корисною для людей, що мають захворювання серця. Вона може навіть запобігти розвитку серцевої недостатності.

Але водночас зайві кілограми можуть посприяти виникненню серцево-судинних захворювань. У дослідженні австралійських вчених взяли участь понад 370 000 осіб, пише Medical Xpress.

Найнижчий ризик смерті пацієнтів із серцевою недостатністю виявився у тих, хто мав зайву вагу, але не ожиріння. А ось для тих, у кого немає проблем із серцем, схуднення вкрай корисне. Вчені назвали це "парадоксом ожиріння".

Однією з можливих причин того, що люди із зайвою вагою при наявності хвороб серця можуть прожити довше, вважається те, що через інші проблеми зі здоров'ям вони частіше звертаються до лікарів, через що серцеві захворювання раніше діагностують.

Схуднення

Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди з надмірною вагою легше переносять низку захворювань і живуть довше. Вивчення гіпертоніків показують, що найменше живуть худі люди.

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