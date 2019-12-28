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Можна з ліками: Супрун розвінчала міфи про алкоголь

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Алкоголь не сумісний лише з деякими видами антибіотиків, але далеко не з усіма медикаментами.

Про це розповіла колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook. Вона розповіла, як правильно вживати алкоголь і як він впливає на організм.

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"Як би ми не прагнули пити" помірно ", алкоголь діє на кожну клітину тіла і їй шкодить. Серед серйозних наслідків – підвищення ризику серцево-судинних хвороб, гіпертензії, абдомінального ожиріння, деменції", – розповіла Супрун.

Вона додала, що алкоголь не зігріває, а розширює кровоносні судини на поверхні тіла, а приплив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають.

"Алкоголь не має лікувальних і профілактичних властивостей. Пити або в будь-якому іншому вигляді вживати алкоголь з цією метою – нерозумно", – підкреслила вона.

Супрун додала, що алкоголь – визнаний канцероген.

"Якщо ви приймаєте ліки - пити алкоголь небажано. Але в цілому твердження, що антибіотики не можна поєднувати з алкоголем - міф. Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний тільки з деякими антибіотиками", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки можна пити алкоголю в день.

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Автор
Катерина Луговська
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