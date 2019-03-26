Можна померти? У популярних приладах для серця знайшли уразливість

Прилади найбільшої компанії Medtronic, призначені для усунення загрозливих для життя аритмій і запобігання зупинки серця, несуть у собі небезпеку для пацієнтів.

Це вже підтвердило керівництво, зазначивши, що вони можуть бути зламані. Як з'ясувалося, прилад використовує незашифрований бездротовий протокол зв'язку, який потенційно дозволяє хакерам змінити настройки на пристроях, що створить смертельну небезпеку для їх власника, повідомляє "Лента.ру".

Їх ступінь небезпеки оцінювало міністерство внутрішньої безпеки США.

РБК

Усього у список потрапили понад 20 моделей пристроїв компанії. У зведенні ступінь небезпеки оцінюється в 9,3 бали з 10 можливих, де 1 — мінімальний. Для здійснення злому потрібні мінімальні знання.

У компанії вже випустили заяву, в якій підтвердили наявність уразливості, але при цьому порадили продовжити використання пристроїв, так як цінність приладів переважує потенційні ризики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені раніше з'ясували, що більшість людей перед смертю не відчувають ні болю, ні мук.

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