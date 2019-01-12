Може викликати рак: з'ясувалася небезпека догляду за зубами

Зубна нитка містить пер- і поліфторалкілові речовини (PFAS), які можуть бути токсичні для людини.

До такого висновку прийшли американські вчені. Вони вивчили зв'язок між використанням різних побутових товарів і наявністю шести видів PFAS в організмі 178 жінок середнього віку, половина яких були афроамериканками, повідомляє "Лента.ру".

Вживання їжі з картонних контейнерів, покритих PFAS, підвищувало у цієї групи вміст в організмі чотирьох різних фторовмісних речовин. Ще одним джерелом забруднення була зубна нитка декількох виробників, які як покриття застосовують хімікати, що містять фтор.

expertdent.net

PFAS застосовуються в багатьох побутових товарах завдяки їхній стійкості до води і жиру. Водночас вони є потенційно небезпечними для здоров'я людини через свої токсичні властивості. Вони можуть накопичуватися в біологічних тканинах як тварин, так і людини, пригнічуючи імунну систему, викликаючи рак нирок і яєчок, збільшуючи ризик безпліддя і багатьох інших захворювань у дітей і дорослих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість нових випадків захворювання на рак у 2018 році у світі збільшилася до 18 млн. За прогнозами, в 2040 році цей показник може вирости до 30 млн. Різними формами раку хворіє близько мільйона українців, більше 130 тис. нових випадків реєструються щорічно.

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