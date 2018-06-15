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МОЗ відкрило полювання на шарлатанів: Супрун розповіла про нововведення для лікарів

1.7тЧитати новину російською

Міністерство охорони здоров'я представило Концепцію переходу до професійного ліцензуванню лікарів, що дозволить підвищити якість медичної допомоги.

Про це написала у своєму Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"В нас досі діє недолуга система атестації лікарів, яка підтверджує стаж, але не професіоналізм і не якість роботи. Водночас, фактично відсутній дієвий механізм персональної відповідальності перед пацієнтом... Професійна ліцензія ліквідує колективну безвідповідальність", - зазначила вона.

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Супрун пояснила, що поряд з хорошими лікарями "працюють люди, які взагалі не мають права називати себе лікарями, а скоріше шарлатанами чи хабарниками".

Глава МОЗ зазначила, що частина змін в даний час вже діє, решта - впроваджується.

"До 2024 року всі українські лікарі мають мати рівень знань і професійних навичок, що відповідатиме міжнародним стандартам професії. Ми пропонуємо, щоб право лікаря працювати засвідчувала професійна ліцензія", - пояснила вона.

Супрун також додала, що за грубі порушення ліцензія лікаря може бути призупинена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня в Києві медики лікарні №4 Солом'янського району приймали хворих в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте всі новини по темі "медреформа" на сайті "Обозреватель".

Тема
медреформа
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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