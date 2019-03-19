МОЗ припинить фінансування частини українців: до чого готуватися

У 2019 році на українців чекають суттєві зміни у медицині. Одна з головних — Міністерство охорони здоров'я завершить фінансування тих пацієнтів, які не підписали декларації з лікарями.

Чи отримають вони медичну допомогу і що треба зробити, якщо не встиг оформити декларацію — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

З 1 квітня МОЗ може завершити фінансування пацієнтів, які не підписали декларації з лікарями;

Це не означає, що такі українці залишаться без медичної допомоги. Їм зобов'язані надати її незалежно від ситуації;

Це не перше масштабне нововведення 2019 року в медицині. Незабаром запрацюють програми "Безкоштовна діагностика", "Доступні ліки", а також нові правила продажу антибіотиків у аптеках.

Два списки українців

Наразі в Україні існує два списки пацієнтів: "зелений" і "червоний". Вони визначаються просто — в "зеленому" ті люди, які підписали декларації з сімейними лікарями, в "червоному" ті, хто цього не зробив. Зараз абсолютно на кожного пацієнта незалежно від підписаної декларації виділяється 370 гривень щороку. Тобто в разі прийому пацієнта лікар отримує рівну кількість коштів за кожного.

Терапевт може оформити 2 тисячі пацієнтів, сімейний лікар 1800, а педіатр 900. Щоправда, за словами глави МОЗ Уляни Супрун, у разі необхідності кожен зможе оформити ще плюс 50% від загальної норми.

Наразі у Кабінеті міністрів зареєстровано постанову, яка передбачає низку змін з 1 квітня 2019 року, а не з 1 липня. Щоправда, вона ще не виставлена на голосування.

Вона передбачає, що в рамках медичної реформи профільне міністерство зменшить фінансування пацієнтів з "червоного" списку. За таку людину лікар отримає вже втричі менше — 120 гривень.

Така політика МОЗ спрямована перш за все на:

Економію коштів. Попередньо підраховано, завдяки такому підходу профільне відомство перенаправить 360 мільйонів гривень на фінансування тих людей, які вже підписали декларації;

Простимулює лікарні підписувати договори з Національною службою здоров'я.

"Тому було ухвалено рішення про спрямування усіх коштів для оплати медичних послуг для тих пацієнтів, які обрали лікаря. Це стимулює визначатися і підписувати декларації з тими лікарями і в тих закладах, де їм нададуть найкращий сервіс.

Такі заклади справедливо отримають більше. Установи з високим рівнем укладення декларацій не відчують різниці в оплаті. Ті самі заклади-первинки, які ще недостатньо пропрацювали цей механізм, повинні займатися питанням активніше", — пояснили OBOZREVATEL у прес-службі МОЗ.

Які є ризики

Один з основних можливих ризиків у даній ситуації — нерівне ставлення лікарів до своїх пацієнтів. Мовляв, ті, хто вже підписав декларації можуть отримати більше привілеїв при відвідуванні лікарів.

Щоправда, це малоймовірно. З одного боку — за байдужість і недбалість лікарів є кримінальна відповідальність. З іншого — у разі публічного скандалу такий лікар може позбутися свого робочого місця.

Але це не означає, що складання декларацій треба відкладати або ігнорувати. Судячи з намірів МОЗ, медична реформа буде імплементована до кінця. Якщо не з 1 квітня, так точно з 1 липня 2019 року.

"Людям, які належать до червоного списку, щоб НСЗУ заплатила гроші за медичне обслуговування, потрібно буде підписати декларацію про вибір лікаря і вони вийдуть зі списку. Таку декларацію можна підписати в будь-який момент, у тому числі при зверненні за медичною допомогою, а також після 1 липня 2019 року. Тобто, медичні послуги у таких пацієнтів не будуть фінансуватися за залишковим принципом, оскільки лікар отримає фінансування по зеленому списку від НСЗУ", — підкреслила в коментарі OBOZREVATEL народний депутат з фракції "Самопоміч" Ірина Сисоєнко.

Які ще зміни чекають на українців

З 1 квітня в Україні повноцінно запрацює програма "Доступні ліки". Отримати медикаменти можна буде в будь-якій аптеці країни через електронний рецепт, який виписують сімейні лікарі.

За необхідності чи на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначеннями. У цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки і номер електронного рецепта.

Фармацевт пропонує лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять у програму "Доступні ліки". Потім пацієнт вибирає один із них, називає чотиризначний код підтвердження і отримує свої медикаменти. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Ще одне нововведення — продаж антибіотиків. Кабінет міністрів затвердив Національний план дії по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Його основні нововведення:

Антибіотик тільки за рецептом — буде посилено контроль відпуску ліків у аптеках;

Обмеження застосування антибіотиків у сільському господарстві (як стимулятори росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві);

Медичні працівники отримають чіткі інструкції, які допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання антибіотиків;

Впровадження системи епідеміологічного нагляду за антимікробної резистентності, водночас Україна приєднається до загальноєвропейської мережі. Всі методи досліджень для визначення стійкості антибіотиків відповідатимуть стандартам ЄС;

Буде здійснюватися моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД;

Українські вчені разом із європейськими колегами проводитимуть дослідження аспектів протимікробної резистентності та сучасних методів діагностики.

Ще одна зміна відбудеться з липня 2019 року. Так, за словами Уляни Супрун, роботу почне програма "Безкоштовна діагностика". Участь можуть взяти комунальні та приватні поліклініки, а також поліклінічні відділення при лікарнях.

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До програми увійдуть понад 50 медичних послуг — аналізів, інструментальних досліджень (рентгени, УЗД та інші) та послуги вузькопрофільних фахівців. Ці медичні послуги на 100% оплатить НСЗУ.

"Послуги можна буде безкоштовно отримати тільки за направленням сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Пацієнт може сам обрати медустанову, в якій отримуватиме медичні послуги програми "Безкоштовна діагностика". Головна умова — ця установа має бути приєднана до програми. З липня 2019 року шукайте наклейки "Безкоштовної діагностики" на дверях вашої поліклініки", — наголосила Супрун.

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