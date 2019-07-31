"Ми сидимо на пороховій бочці": Україну може накрити небезпечна епідемія

Наступного року Україну може накрити епідемія дифтерії. Такий прогноз дають фахівці.

Постраждати від цієї страшної хвороби можуть десятки тисяч осіб. А ось лікувати хворих нічим – в українських лікарнях немає протидифтерійної сироватки.

Лікарі радять, поки не пізно, робити щеплення, в тому числі й дорослим. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Ситуація може змінитися вже в наступному році

МОЗ оголосило інформаційну кампанію з вакцинації від дифтерії і правця. Виконуюча обов'язки міністра Уляна Супрун навіть показала, як їй зробили щеплення.

"Дифтерія – дуже небезпечна хвороба. Вона навіть страшніша за кір, тому що смертність вища. Згідно зі статистикою, з тисячі хворих помирає від 50 до 100 осіб. Захищені ті, хто вакциновані", – повідомила глава МОЗ.

Супрун зробила щеплення Ньюзван

Дитячий інфекціоніст, професор Сергій Крамарєв зазначає, що поки в Україні ситуація з цим захворюванням спокійна.

"У рік ми реєструємо 1-3 випадки. Якщо виходити з цих даних, то можна сказати, що дифтерія у нас є, вона нікуди не поділася, але рівень захворюваності низький", – говорить в розмові з OBOZREVATEL лікар.

Однак ситуація може кардинально змінитися вже в наступному році.

"Поки у нас бушує кір, то епідемії дифтерії не буде. Між мікробами і вірусами існує якесь протистояння, вони одне одного ніби не пускають. Але як тільки кір стихне, а за прогнозами це станеться вже цьогоріч, то на зміну йому може прийти дифтерія. Тому це може трапитися вже в наступному році", – попереджає Крамарєв.

У лабораторії

На початку 90-х в Україні вже була епідемія дифтерії, яка тривала протягом декількох років.

"За цей час захворіло приблизно 20 тисяч осіб, а померло до тисячі! Це великі цифри. До того ж, ніхто не рахував, скільки інвалідів "по серцю" залишилося після епідемії. Тоді ситуація була дуже схожа на сьогоднішню. Точно так само проходила антивакцинальна кампанія, і щепленнями було охоплено трохи більше 40% населення, як і зараз. Тому ми сидимо буквально на пороховій бочці", – попереджає лікар.

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Дає ускладнення на серце

Найнебезпечніше ускладнення після дифтерії – це міокардит. Коли серцевий м'яз переростає у сполучну тканину і серце не може скорочуватися, люди гинуть. Також інфекція дає ускладнення на нервову систему і нирки.

Щеплення

За словами Крамарєва, заразитися на дифтерію дуже легко, оскільки інфекція передається повітряно-крапельним шляхом.

"З хворими простіше, їх ізолюють, вони не ходять вулицями. А ось інша справа – носії цієї бактерії. Є люди, які зовні здорові, але є носіями інфекції. Вони можуть заразити інших і в тролейбусі, і в метро, і на вечірці – де завгодно. Тому єдиний захист – це щеплення", – стверджує лікар.

Вакцинуватися від дифтерії повинні й дорослі, оскільки щеплення зберігає свою дію приблизно 10 років. Після цього потрібно робити нове.

Лікувати дифтерію нічим

Але є й інша біда. Якщо в Україні почнеться епідемія дифтерії, а такий ризик є, то лікувати людей просто нічим.

Лікар

"У нас в лікарнях раніше робився запас протидифтерійних сироваток. Зараз їх немає ні в одному лікувальному закладі. Поки ж, якщо до нас надходить пацієнт, ми можемо взяти сироватку з гуманітарної допомоги. На декілька випадків у рік цього вистачає. Але як тільки почнеться спалах, цього запасу буде недостатньо. Тому лікувати пацієнтів нам просто нічим. А це єдиний спосіб врятувати людину від смерті", – каже Крамарєв.

Адже чим раніше пацієнту введуть цю сироватку, тим швидше він одужає, і особливо це важливо у випадках важких форм хвороби.

Як уточнив гендиректор центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта, торік у країні вже зареєстрували 10 випадків захворювання. Ця тенденція дуже насторожує.

Лікар

До того ж, слідом за дифтерією нас може чекати епідемія поліомієліту.

"У нас охоплення щепленнями щодо поліомієліту становить 70%, а треба 95%. Тому загроза спалаху цієї хвороби також є. І лікування від поліомієліту не існує, єдиний спосіб уберегтися – вакцинація", – пояснив Крамарєв.

Це захворювання також викликає серйозні ускладнення, оскільки уражається спинний мозок, і людина стає інвалідом на все життя. Цей параліч ніяк не виліковується.

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