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Меркель затрусило перед камерами: лікар пояснила судоми на зустрічі із Зеленським

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Судоми, які були у канцлера Німеччини Ангели Меркель під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, могли бути викликані цілою низкою причин.

"Перебування під палючим сонцем і зневоднення також могли спровокувати подібний напад", — розповіла OBOZREVATEL сімейний лікар Рита Гофман.

За словами медика, політики, особливо ті, що обіймають високі посади у державі, піддають своє здоров'я численним ризикам. На першому місці серед них — колосальна нервова напруга.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Tatler

"Це звичайна ситуація для людей, які перебувають у постійному нервовому напруженні", — зазначила лікар. Вона звернула увагу на вік Меркель, а також на те, що "вона людина з надмірною вагою". "У неї, напевно, гіпертонія, і напевно вже купа болячок. Я не сумніваюся у тому, що вона не дуже здорова людина", — додала Рита Гофман.

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"Можливо, це тепловий удар, при цьому можуть бути і судоми", — припустила вона.

"Я їй щиро співчуваю, бо у неї дуже важка ситуація, дуже важка країна. Це вже не колишня Німеччина, це вже якийсь "Ноїв ковчег", їй постійно доводиться гасити "пожежі", — визнала лікар.

Вона нагадала про те, що відомі випадки, коли політики першої величини непритомніли. Наприклад, так було з Рональдом Рейганом, з Джорджем Бушем-старшим, з Хілларі Клінтон.

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Як переконана лікар, "це специфіка їхньої роботи", оскільки "вони перебувають у ситуації постійної напруги". "При цьому останньою краплею може бути коливання атмосферного тиску, підвищення або пониження температури повітря, особливо перегрівання".

У цьому контексті медик зазначила, що "це люди, які не можуть одягнутися по погоді — вони зобов'язані дотримуватися протоколу. Я іноді з жахом дивлюся, як вони стоять на холоді взимку — без шапки, без шарфа на всіх цих сценах. Дуже часто через переохолодження у них бувають неврити".

"Меркель постійно має бути у формі, а спробуй-но бути у формі за цієї дикої спеки. Вона собі не належить. Бути політиком — це шкідлива робота", — резюмувала лікар.

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Як писав OBOZREVATEL, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, ймовірно, стало погано під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Коли почав грати німецький гімн, канцлер не могла втримати своє тіло, її почало трусити, що чітко видно на записі.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Рита ГофманАнгела МеркельВолодимир Зеленський
Місце
НімеччинаБерлін
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Махно Володимир
Махно Володимир
от немецкого марша ее всегда трясло! это же марш! парадный марш фюрера!.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
...могли быть вызваны целым рядом причин... Это как, а что вы хотели в вашем возрасте. Лучше бы не позорилась врачиха.
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Dell Alex
Dell Alex
Ну тогда Зе ничего не грозит ))) Он ничего не напрягает и всегда может рассладится наркотой )))
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