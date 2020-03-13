В Україні провалили медреформу: чому другий етап гучного нововведення під загрозою зриву

Другий етап медичної реформи в України можуть відкласти. Про це піде мова сьогодні, 13 березня, на засіданні комітету з охорони здоров'я Верховної Ради.

Багато експертів сходяться на тому, що Україна не готова до серйозних змін у медицині. У лікарнях не вистачає обладнання, а в казні немає грошей.

Чому медреформа провалилася і що цьому передувало – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що планували на 1 квітня

З 1 квітня 2020 року має стартувати другий етап медичної реформи. Він торкнеться всіх лікарень і вузьких фахівців. Планується, що тепер держава буде платити лікарням не за ліжко-місце, а тільки за надані послуги.

Для цього розроблені тарифи. Наприклад, за лікування інфаркту лікарня повинна буде отримати 16 тисяч гривень, за пологи 8136 гривень і т.п. А за амбулаторне лікування у вузького фахівця – близько 5 тисяч.

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Фінансування викликає питання

Далеко не всі лікарі згодні з такими розцінками. Наприклад, голова вільного медпрофсоюзу Олег Панасенко вважає, що ці тарифи неадекватні і занадто малі.

"НСЗУ виставляє неадекватні тарифи. Наприклад, на лікування інфаркту 16 тисяч. На сьогодні на лікування по мінімуму, якщо хворий не підключений до апарату штучного дихання, йде близько 80 тисяч", – поділився він з OBOZREVATEL.

І навіть цих грошей лікарні одразу не отримають – фінансування пройде так званою "глобальної ставкою" в розмірі 60%. Тобто, ці гроші лікарні порахують, виходячи з показників двох минулих років.

А завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська в коментарі OBOZREVATEL зазначила, що через впровадження медреформи і нової системи фінансування може виникнути критична ситуація з інфекційними лікарнями.

"Не можуть інфекційні стаціонари фінансуватися за пролікований випадок. Це все одно, що фінансувати пожежу. У всьому цивілізованому світі, зокрема в Європі, є поняття резерву інфекційних ліжок. Ніхто їх не чіпає, ніхто їх не скорочує, лікують усіх заразних хворих, тому що вони небезпечні для суспільства", – наголосила Голубовська.

За її словами, "в Україні реформу писали економісти, які поняття не мають, чим інфекційні стаціонари відрізняються від терапевтичних".

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Справа ось у чому – все це відмінно працювало б, якби українські лікарні були однаково добре оснащені. Тоді пацієнти просто вибирали б ту, яка їм зручніша. А лікарні, відповідно, отримували б фінансування. Однак у нас усі лікарні обладнані по-різному. І пацієнти будуть вибирати гарні клініки. А решта лікувальних установ опиняться на межі закриття.

Крім того, на думку медиків, оскільки тарифи занижені, то виникне ситуація, коли хворому буде надано або не якісну послугу, або зовсім у ній відмовлять.

Потрібні гарантії

На тему медреформи висловлювався і мер Дніпра Борис Філатов. В одному з останніх відео він звернувся до нового Кабміну і президента України Володимира Зеленського з пропозицією перенести реформу – хоча б до аудиту існуючих лікарень. Також, на його думку, потрібно організувати опорні лікарні в кожному регіоні, щоб люди точно не втратили можливість лікуватися.

"Сотні лікарень ризикують залишитися без засобів і перспектив, а пацієнти – без можливості отримати медичну допомогу. Замість заявленої формули "гроші йдуть за пацієнтом", для забезпечення лікарень розрахували глобальну ставку за урізаними показниками позаминулого року", – зазначає Філатов.

Також через таку схему фінансування, на думку Філатова, постраждають галузеві напрямки, такі як психоневрологічні і туберкульозні диспансери – вони отримають фінансування за залишковим принципом. Тому, крім готовності лікарень, держава повинна забезпечити гарантії у вигляді субвенцій.

В уряді задумалися

Натяки на скасування другого етапу медреформи недавно почали звучати і від влади. У день, коли призначили новий склад Кабміну, з трибуни Верховної Ради виступив Володимир Зеленський, який заявив, що багато хто сумнівається в готовності країни до наступного кроку в реформі медицини.

"Повинна бути сміливість визнати, що Україна не готова до другого етапу медреформи, люди бояться закриття лікарень, звільнень, немає достатнього фінансування. Є великі питання до тарифів і великі питання до кадрів. А значить, куди ми поспішаємо, куди ми летимо? З такими темпами реформа летить у стіну", – заявив Зеленський.

Тоді ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив: "Ми повинні подивитися, щоб результати медреформи не привели до краху в галузі". Аналогічну думку висловив і новий глава МОЗ Ілля Ємець. За його словами, потрібно домогтися того, щоб медреформа влаштовувала і лікарів, і пацієнтів.

"Я абсолютно впевнений, що повинен зробити так, щоб два стовпи – це пацієнти і лікарі, були не проти реформи. Якщо хоч один із них буде проти – жодної реформи не буде", – наголосив Ємець.

У результаті 13 березня комітет Верховної Ради з охорони здоров'я обговорить питання перенесення другого етапу медичної реформи. Сам же міністр Ілля Ємець звернувся в Національну службу здоров'я України, щоб ті підготували план заходів і фінансових розрахунків для впровадження реформи.

Потрібні інвестиції

За словами Олександра Ябчанка, який брав участь у розробці медичної реформи разом з Уляною Супрун, для початку другого етапу потрібна інвестиційна подушка. Простіше кажучи, якщо у лікарень немає грошей на модернізацію обладнання, щоб вони могли б звернутися в якийсь державний фонд з інвестпропозицією. Головне – не використовувати такий фонд для звичних виплат зарплат, адже тоді гроші просто підуть в нікуди і лікарня не стане кращою.

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"Реформа на первинному ринку – відмінний приклад, як система динамічно трансформується. Але потрібно створити умови для цієї трансформації. На первинному ринку вистачило місцевих інвестицій і рекомендацій, що робити. На другому етапі інвестицій потрібно набагато більше, так що потрібно створити таку фінансову подушку", – поділився він.

Однак, якщо реформу повністю скасують, то, на думку Ябчанка, це буде найгірший варіант. Оскільки без такої реформи між лікарями первинної нерухомості і вторинки зберігається істотна нерівність у зарплатах.

"Суспільство чекає реформи, а зараз йому говорять: "Усе, приїхали, реформи не буде, буде, як завжди". Суспільство чекає, що влада нарешті почне виконувати свої обов'язки в питанні медицини. Тому що, якщо "як завжди", то ти приходиш у лікарню, тобі виписують ліки, ти йдеш в аптеку і відносиш туди останні гроші. Чекають іще й медики. Лікарі побачили на прикладі первинки, що зарплата в 15-20 тисяч – це реально. Це створює нерівність всередині системи, тому що лікарі вторинки дивляться на первинку і думають: "А чому вони нам відправляють своїх пацієнтів, за яких вони отримують 20 тисяч зарплати, а ми за свої 5 повинні лікувати їх?" – розповів Ябчанка.

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