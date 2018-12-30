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Медики здивовані: чоловік раптово заплакав кривавими сльозами. Фото

2.5тЧитати матеріал російською

В Індії чоловік раптово заплакав кривавими сльозами. Зі своєю проблемою він не відразу звернувся до медиків.

За інформацією The Daily Mail, 22-річний чоловік звернувся до медичного інституту, що знаходиться в індійському місті Порт-Блер, острів Південний Андаман, після повторення аномалії.

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Причому, криваві сльози починалися і закінчувалися раптово. Фахівці після проведення тестів зробили висновок, що з чоловіком все гаразд.

У підсумку йому поставили діагноз гемолакрії. Це досить рідкісний стан, коли сльози течуть разом з кров'ю. Що є причиною появи кривавих сліз — не відомо.

Кроваві сльози

Кроваві сльози

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у В'єтнамі з носа шестирічної дитини дістали велику п'явку, яка прожила в її організмі більше місяця.

Місце
Індія
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