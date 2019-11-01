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Медики назвали "смертельно небезпечний" вік для чоловіків і жінок

1.6т Читати матеріал російською

Вчені визначили, що чоловікам старше 40 років слід бути особливо уважними до свого організму. При цьому у жінок небезпечний вік починається набагато раніше – у 30 років.

Такий висновок зробили фахівці з Центру здоров'я в Техасі (США) спільно зі своїми фінськими колегами з Центральної лікарні при університеті Хельсінкі. На їхню думку, саме в цих вікових категоріях у чоловіків і жінок підвищується ризик виникнення інфаркту або інсульту, пише ТВЦ.

Негативними факторами, що провокують розвиток цих небезпечних захворювань, є стрес, куріння, алкоголь, неправильне харчування та малорухливий спосіб життя.

Вчені назвали небезпечний вік для чоловіків і жінок

Вчені назвали небезпечний вік для чоловіків і жінок

all-astrology.ru

Вчені нагадують, що після пройденого кордону потрібно уважніше прислухатися до сигналів свого організму і своєчасно відвідувати лікарів.

Як писав OBOZREVATEL, психологи провели дослідження, в результаті якого встановили, що при наближенні круглих дат у віці людини існує ймовірність зради своєму партнерові.

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