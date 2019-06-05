Як працює система охорони здоров'я в Канаді

Канадська система охорони здоров'я – Medicare – вважається невід'ємним і визначальним атрибутом країни. Вона передбачає універсальне покриття послуг, доступність для всіх резидентів і прив'язаність до пацієнта, який може вільно пересуватися по країні.

MedOboz підготував цікаві факти про організацію та роботу Medicare.

Населення Канади має досить високі показники здоров'я:

країна на 7 місці за очікуваною тривалістю життя: жінки живуть до 84 років, а чоловіки до 80;

близько 57% канадців "задоволені" або "дуже задоволені" системою охорони здоров'я, хоча більшість людей не влаштовує тривале очікування прийому.

Medicare фінансується за рахунок:

платників податків;

федеральних, провінційних і територіальних податків;

оплати самих послуг в рамках визначених у кожній провінції планів;

коштів, які платять безпосередньо канадці.

Система охорони здоров'я не покриває ліки, корекцію зору, оптику та стоматологічні послуги, їх оплачують люди самі.

Як влаштована Medicare?

управління здійснюється на місцевих рівнях;

неурядові організації мають значний вплив і виконують багато роботи;

в кожній провінції є своє міністерство охорони здоров'я;

кожна провінція відповідає за імунізацію і вакцинацію;

канадці самі обирають сімейного лікаря.

Лікарі первинної та вторинної ланок це, в основному, лікарі приватні, дохід яких залежить від кількості пацієнтів. Однак послуги сплачує не пацієнт, а місцева система охорони здоров'я. В середньому, канадський сімейний лікар заробляє еквівалент 125 000 доларів США в рік.

Cистема охорони здоров'я Канади

Що покриває Medicare?

послуги сімейного лікаря та фахівців вторинної ланки;

необхідні обстеження і процедури;

операції і догляд;

лікування або запобігання хвороб.

Незважаючи на всі плюси в роботі, пацієнтам все одно доводиться стикатися з тривалим очікуванням прийому у сімейного лікаря і з чергою в прийомних невідкладної допомоги. Очікування нетермінових операцій може зайняти кілька місяців.

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