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/Медичний туризм

Як працює система охорони здоров'я в Канаді

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Канадська система охорони здоров'я – Medicare – вважається невід'ємним і визначальним атрибутом країни. Вона передбачає універсальне покриття послуг, доступність для всіх резидентів і прив'язаність до пацієнта, який може вільно пересуватися по країні.

MedOboz підготував цікаві факти про організацію та роботу Medicare.

Населення Канади має досить високі показники здоров'я:

  • країна на 7 місці за очікуваною тривалістю життя: жінки живуть до 84 років, а чоловіки до 80;

  • близько 57% канадців "задоволені" або "дуже задоволені" системою охорони здоров'я, хоча більшість людей не влаштовує тривале очікування прийому.

Medicare фінансується за рахунок:

  • платників податків;

  • федеральних, провінційних і територіальних податків;

  • оплати самих послуг в рамках визначених у кожній провінції планів;

  • коштів, які платять безпосередньо канадці.

Система охорони здоров'я не покриває ліки, корекцію зору, оптику та стоматологічні послуги, їх оплачують люди самі.

Як влаштована Medicare?

  • управління здійснюється на місцевих рівнях;

  • неурядові організації мають значний вплив і виконують багато роботи;

  • в кожній провінції є своє міністерство охорони здоров'я;

  • кожна провінція відповідає за імунізацію і вакцинацію;

  • канадці самі обирають сімейного лікаря.

Лікарі первинної та вторинної ланок це, в основному, лікарі приватні, дохід яких залежить від кількості пацієнтів. Однак послуги сплачує не пацієнт, а місцева система охорони здоров'я. В середньому, канадський сімейний лікар заробляє еквівалент 125 000 доларів США в рік.

Cистема охорони здоров'я Канади

Cистема охорони здоров'я Канади

Що покриває Medicare?

  • послуги сімейного лікаря та фахівців вторинної ланки;

  • необхідні обстеження і процедури;

  • операції і догляд;

  • лікування або запобігання хвороб.

Незважаючи на всі плюси в роботі, пацієнтам все одно доводиться стикатися з тривалим очікуванням прийому у сімейного лікаря і з чергою в прийомних невідкладної допомоги. Очікування нетермінових операцій може зайняти кілька місяців.

Раніше MedOboz писав, про найпопулярніші країни для лікування, які обирають українці.

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Місце
Канада
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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