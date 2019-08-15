У жовтні 2017 ми заклали фундамент змін у системі охороні здоров’я в законі про державні фінансові гарантії медичного обслуговування. І трохи більше року тому – почали втілювати його в життя, будуючи принципово нову систему.

Моделюючи її, проаналізували приклади багатьох країн, аби перейняти найкращий досвід, що довів свою ефективність та не повторювати помилок, що вже були зроблені до нас. Але, безумовно, практику та досвід західних колег ми адаптували до українських реалій та потреб.

Трансформація системи охорони здоров’я, яку ми здійснюємо в Україні, дійсно базована на принципах британської системи. Наприклад, маємо НСЗУ Національна служба здоров'я України – аналог британської National Healthcare System. Більше про те, як працює НСЗУ, тут.

Українські політики також часто апелюють до системи охорони здоров’я Франції. Але вона доволі подібна до британської. Різняться вони тільки переліком послуг, що покриваються коштом платників податків, і тих, що оплачує пацієнт.

Ілюстрація

Але закиди про те, що ми робимо в Україні “складну та недоступну американську систему охорону здоров’я” – необґрунтовані. Ми не будуємо таку систему охорони здоров’я, як в США. Бо на це є низка причин. Передусім, модель забезпечення населення медичними послугами американців далека від ідеальної. Нам також часто ставлять у приклад грузинську систему охорони здоров’я, яка втім має чимало проблемних моментів. Зокрема в Грузії, як і в Україні наразі – один із найвищих рівнів витрат на медицину “з кишені”. Хоча в Грузії вже було кілька спроб змінити систему.

Кожна система має свої переваги та недоліки, але важливо вміти аналізувати та вчитися на чужих помилках. VoxCheck проаналізували та виклали у доступній формі досвід формування систем охорони здоров’я США, Британії, Франції та Грузії. Раджу почитати, аби краще розуміти, чому ми робимо саме так, а не інакше.

Більше про те, як влаштовані національні системи охорони здоров’я різних країн, які вони мають переваги та недоліки:

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