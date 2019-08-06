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Современное лечение рака кожи

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Большая часть злокачественных новообразований кожи развивается в области головы и шеи. В лечении больных с таким типом рака достигнуты значительные результаты благодаря современному прибору "Контакт" и удалению опухоли по методу Моса. Применение данного подхода дает положительный эффект при базальноклеточной и плоскоклеточной карциноме, меланоме, а также при доброкачественных образованиях кожи при условии, что инвазия в соседние ткани не более 1 сантиметра.

Медицинский центр "Ихилов" в Тель-Авиве – единственная клиника, в работу которой внедрен аппарат "Контакт". Он представляет собой систему для радиотерапии (облучения) рака кожи, обеспечивая максимальную точность воздействия. Важно отметить, что после лечения с помощью этого прибора, не возникает потребности в пластических процедурах.

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С точки зрения хирурга, удаление опухоли кожи в области головы и шеи является довольно сложной задачей. Во-первых, опухоль должна быть полностью удалена, во-вторых, прилегающие здоровые ткани нужно сохранить по максимуму. Такие вмешательства часто связаны с опасением, что в послеоперационный период могут возникнуть серьезные эстетические проблемы. Появление глубоких шрамов или асимметрии обусловлено иссечением опухоли с достаточным "запасом" не поврежденных тканей, которые ее окружают. В Тель-Авивском медицинском центре пациенты с разными типами рака кожи могут избежать этих осложнений после операции.

Известно, что лучевая терапия, которая используется до операции, предназначена затормозить злокачественный рост и уменьшить размеры опухоли. В этом случае она называется неоадьювантной. Также в ходе дооперационного облучения ростовая зона становится более четкой, что позволяет хирургам удалить ткани опухоли полностью и предупредить рецидив заболевания. Однако у пациентов с раком кожи все иначе. Кроме небольшого количества здоровых тканей, лечение может осложниться негативным влиянием радиотерапии на другие органы, например, мозг.

В больнице "Ихилов" используют новейший прибор, который оснащен ультразвуковой визуализацией. Это дает возможность определить, на какой глубине расположена опухоль и на основе этого специалисты могут настроить аппарат, задав точные параметры участка облучения. Еще одно преимущество системы "Контакт" – проведение процедуры не требует специальных приготовлений и использования анестетиков или седативных средств.

Система облучения "Контакт" удобна в эксплуатации, поскольку вышеперечисленные типы рака чаще всего встречаются у людей пожилого возраста, для которых характерна ограниченность движений. В таких случаях применить существующие технологии весьма затруднительно. Аппарат "Контакт" используется локально, иными словами, нет необходимости в фиксации больного или его перемещении на специальную койку. Лечение он может получить, лежа на носилках или сидя в инвалидном кресле. С этой целью разработано специальное плечо, которое позволяет сократить расстояние до пациента.

Радиотерапия на системе "Контакт" показана при рецидиве меланомы, при базальноклеточной карциноме, пожилым людям с ограниченной подвижностью и в случаях, когда хирургическое удаление опухоли невозможно.

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Теми
Боротьба з онкологією онкологія
Теги
онкологія Поради лікаря
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