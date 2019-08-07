Робот "Да Винчи" в онкогинекологии

Система "Да Винчи" была использована в операции по удалению рака шейки матки. Это первый случай хирургического лечения опухоли этой локализации. В результате операции из организма женщины было удалено новообразование вместе с лимфоузлами, которые находятся в брюшной полости.

Оперировал пациентку профессор Грисаро, он заведует отделением гинекологической онкологии на базе медицинского центра в Тель-Авиве под названием Сураски (Ихилов).

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Как пояснил профессор, рост опухолей матки и шейки матки очень злокачественный, то есть вероятность появления регионарных метастазов достаточно высока. Поэтому, чтобы предупредить развитие рецидива заболевания, хирурги проводят частичное удаление лимфатических узлов. Это имеет осложнения (например, отек нижних конечностей) и может снижать качество жизни больной.

Данная проблема требует эффективного и современного решения. Так, широкое применения в сфере онкологической гинекологии нашел метод "сторожевого" лимфоузла. Он позволяет обнаружить лимфатические сосуды, которые связывают опухоль и лимфоузел. Данный подход помогает точно определить, какие их близлежащих узлов поражены и подлежат удалению.

Сегодня в медицинском центре Сураски специалисты наивысшей квалификации могут выполнять уникальную операцию, в ходе которой пораженные опухолью лимфоузлы удаляют, а здоровые оставляют. Такое хирургическое вмешательство с оценкой состояния "сторожевых" узлов возможно благодаря системе "Да Винчи". Усовершенствованная модель робота, которая применяется в работе клиники, способна проводить окрашивание новообразования и передавать с помощью мощной камеры данные на монитор.

То есть врач имеет возможность наблюдать за операционным процессом в режиме online.

Теперь женщины с раком матки или шейки матки могут избежать сложных операций по удалению регионарных метастазов, что снижает вероятность побочных реакций в постоперационный период.

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