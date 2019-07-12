Персоналізована медицина: як це працює у Великобританії

Певною мірою медичне обслуговування завжди було персоналізованим, оскільки під час візиту пацієнта лікар намагається запропонувати найбільш ефективне для його стану лікування.

У Великобританії в державній системі охорони здоров'я використовують дослідження геномних відмінностей для визначення ймовірності захворювання того чи іншого вид раку, повідомляє ВВС.

Відомо, що понад 99% ДНК у всіх людей збігаються. Тільки 1% цієї структури робить нас унікальними і може визначати тяжкість хвороби і ефективність її лікування.

Генетичний аналіз bbc.com

Так, аналіз мутацій генів BRCA1 або BRCA2 дозволяє виявляти жінок, які ризикують захворіти на рак молочної залози або яєчників. Мутації цих генів збільшують ризик онкології в 4-8 разів. Це пояснює, чому в деяких сім'ях такий рак зустрічається частіше. Мутація гена BRCA1 збільшує ризик захворювання на рак яєчника на 40-50%.

Обстеження молочних залоз bbc.com

Розвиток нових методик розширює можливості персоналізованої медицини в лікуванні таких хвороб, як діабет, серцево-судинна недостатність і інфекційних захворювань. У цих випадках вирішальним стає поєднання генетичних чинників і способу життя.

Наприклад, 11-річний хлопчик є першим в Великобританії пацієнтом, який лікується від лейкемії з урахуванням аналізу його генома.

Хлопчик, якого лікують з урахуванням аналізу його генома bbc.com

Вимірювання активності генів також дає інформацію про стресові навантаження, які відчуває організм: деякі гени проявляють більшу або меншу активність в залежності від типу інфекції. Ці нові методи особливо ефективні при лікуванні сепсису.

Персоналізація лікування багато в чому залежить від швидкості проведення аналізів активності генів, що потребує тривалого часу. Тоді як для вибору найбільш ефективної терапії лікарям необхідно визначати властивості генів в лічені хвилини.

Вчені розробляють нову технологію, на основі якої вже створено пристрій, який дозволяє в режимі реального часу відслідковувати критичні зміни у властивостях крові.

Завдяки подібним методикам геномна інформація, включаючи дані про активність генів, може бути взята на озброєння терапевтами в лікарнях і поліклініках.

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