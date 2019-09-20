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Метод Козявкіна – підхід, який приносить результати

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Метод Козявкіна або унікальна система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР) – відомий в Україні та за її межами підхід для лікування захворювань нервової та опорно-рухової систем.

Лікування вертебрологічних захворювань

У клініці надають ефективну допомогу при остеохондрозі. Це дуже поширена патологія, що має хронічний характер і вражає хребетний стовп людини, при цьому найбільшою мірою страждають міжхребетні диски і хрящові тканини. Також в клініці займаються корекцією порушень постави, лікуванням сколіозів та інших висцеропатій.

Основними цілями фахівців є зняття больового синдрому, поліпшення якості життя пацієнтів, збільшення їх рухових можливостей та профілактика інвалідності.

Курс лікування в реабілітаційній клініці Козявкіна проводиться в два етапи:

  • діагностичне обстеження (огляд лікаря, здача необхідних аналізів, рентгено-та магнітно-резонансна томографія, висновок лікаря і призначення лікування);

  • терапевтичний курс (лікувальні заходи, передбачені СІНР).

Метод Козявкіна – підхід, який приносить результати

FB клініки Козявкіна

Велике значення має індивідуальний підхід до кожного пацієнта: формується програма, яка враховує стан і ступінь ураження функціональних систем. Фахівці клініки піклуються про здоров'я своїх пацієнтів навіть після лікування, забезпечуючи їх рекомендаціями щодо навантажень і рухового режиму.

Відновлення пацієнтів з церебральним паралічем

Метод Козявкіна використовується при всіх формах дитячого церебрального паралічу (ДЦП). Завдяки СІНР досягається значне поліпшення моторних функцій, мови, кровообігу і метаболізму. Комплексне застосування різнобічних підходів доповнює і підсилює дію кожної методики. У клініці фахівці-реабілітологи домагаються значних успіхів: всі процедури і вправи сприяють швидшому моторному та психічному розвитку дитини.

Лікування ДЦП за методом Козявкіна проходить в 2 етапи. Перший – це інтенсивна корекція, вона проводиться в клініці і включає діагностику та лікування. Терапевтичний курс включає корекцію хребта, масаж, рефлексотерапію і ін. Також індивідуально можуть призначатися окремі процедури (ритмічна гімнастика, вібротерапія, світлотерапія і ін.). Дуже важливо, що батьки можуть брати активну участь в лікуванні дитини, засвоюючи практичні навички, які будуть корисні для здійснення наступного етапу лікування.

Метод Козявкіна – підхід, який приносить результати

FB клініки Козявкіна

Після проходження відновного курсу в домашніх умовах батьки продовжують роботу над стабілізацією стану дитини і потенціонуванням досягнутих результатів. На цьому етапі показано плавання, зоотерапія, їзда на велосипеді та ін. Ці етапи можуть чергуватися, їх тривалість індивідуальна і залежить від вихідного стану дитини.

Реабілітація після захворювань і травм опорно-рухового апарату

Послідовність і тривалість – це основні принципи лікування посттравматичних станів в клініці Козявкіна, які спрямовані на наближення рухових можливостей пацієнта до фізіологічних. В основі відновлення функцій опорно-рухового апарату лежить усунення обмежень у русі суглобів, деформацій і активація м'язів.

Лікування пацієнтів з ускладненнями після хвороб і травм опорно-рухової системи з використанням СІНР включає 2 етапи – інтенсивна корекція та стабілізація і посилення отриманого ефекту. Тривалість і частота чергування етапів залежить від ступеня тяжкості отриманих травм і психоневрологічного стану хворого.

Метод Козявкіна – підхід, який приносить результати

FB клініки Козявкіна

В ході відновного курсу за допомогою мультимодальної концепції реабілітації відбувається активація компенсаторних можливостей організму, що супроводжується покращенням кровотоку і трофічних процесів в м'язових тканинах, сприяючи поверненню рухової функції пошкодженого органу.

Метод Козявкіна допомагає пацієнтам повернутися до здорового і якісного життя!

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
ДЦП діти
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