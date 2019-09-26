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Метод Козявкіна: комплексна реабілітація та індивідуальний підхід

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Реабілітаційний центр "Еліта" надає ефективну допомогу при різноманітних вертебрологічних захворюваннях, порушеннях постави та викривленнях хребта. Головна мета даного напрямку центру полягає в профілактиці інвалідності, знятті больових симптомів і соціально-побутовій адаптації пацієнтів.

Реабілітаційні програми базуються на комплексному застосуванні основних і додаткових методик для відновлення моторно-рухових можливостей організму до фізіологічного рівня. Для цього була розроблена і впроваджена в практику система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР), яка передбачає поетапну терапію.

Фахівці реабілітаційної установи мають великий досвід роботи з пацієнтами з різними порушеннями постави – звичного положення тіла, яке регулюється несвідомо. Викривлення хребта можуть бути викликані як вродженими, так і набутими факторами. До перших відносяться порушення нормального внутрішньоутробного розвитку, до других – захворювання, травми, звички.

Корекція постави з використанням методу Козявкіна передбачає тривале і поетапне лікування, яке націлене на активацію м'язового корсету пацієнта і залежить від його вихідного стану.

Метод Козявкіна: комплексна реабілітація та індивідуальний підхід

Першим етапом є 5-денна інтенсивна корекція на базі центру. З кожним пацієнтом працює команда кваліфікованих і уважних фахівців. Курс відновлення побудований на біомеханічній корекції хребта. Для досягнення позитивних результатів для кожного пацієнта складається індивідуальний план реабілітації, який може доповнюватися рефлексотерапією, масажем, мобілізуючою гімнастикою, парафіновими аплікаціями, механотерапією, комп'ютерною ігротерапією та ін.

На другому етапі відбувається стабілізація і потенціювання ефекту, досягнутого в результаті інтенсивних відновлюючих процедур. Він проходить в домашніх умовах, може тривати від 3 до 6 місяців і включає виконання рекомендацій лікарів центру.

У своїй роботі фахівці орієнтуються на потреби і вік пацієнтів. Наприклад, щоб перебування дітей в центрі було більш цікавими, веселими і пізнавальними, розроблені спеціальні програми, які показали хороші результати. Таким видом процедури є комп'ютерна ігротерапія. Вона дозволяє в ігровій формі проводити курс лікувальної гімнастики, стимулюючи пацієнта повторювати потрібні рухи і зберігаючи мотивацію до занять. Для виправлення порушень рівноваги використовується система віртуальної реабілітації. Курс комп'ютерної ігротерапії можна продовжити в домашніх умовах за допомогою ігрових приставок під дистанційним контролем інструктора.

Метод Козявкіна: комплексна реабілітація та індивідуальний підхід

Ще однією програмою, яка полюбилася маленьким пацієнтам, є "Спіраль". Для нормалізації тонусу м'язів, збільшення діапазону роботи суглобів, стимуляції трофічних процесів в тканинах і активації психічних процесів використовується спеціально розроблений костюм для корекції рухів "Спіраль". Це система еластичних пружних тяг, які спіралеподібно накладаються на певні ділянки тіла пацієнта. Цей підхід практикується під час занять на біговій доріжці, мобілізуючої гімнастики і механотерапії, допомагаючи нервовій системі запам'ятовувати правильні рухи і повторювати їх надалі.

Метод Козявкіна: комплексна реабілітація та індивідуальний підхід

Реабілітаційний центр "Еліта": все для комфортного відновлення пацієнтів!

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Тема
здоров'я
Місце
Україна Львів
Тег
діти
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Витовский Григорий
Витовский Григорий
Реабилитационный центр "Элита" и метод Козявкина, как-то не вяжутся. С одной стороны такой пафос, а с другой... еще больший пафос, будучи Козявкиным назвать своим именем метод... По крайней мере улыбает :)
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