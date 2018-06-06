Украинская система здравоохранения так давно дышит на ладан, что часто кажется: украинцы выздоравливают не благодаря, а вопреки нашей медицине. Потому мы с большой опаской наблюдаем за тем, как правительство упорно внедряет медреформу. В связи с этим украинцы все чаще интересуются тем, как обстоит дело с медобслуживанием в странах, которые принято считать развитыми и цивилизованными.

О том, как работает система здравоохранения в Нидерландах - стране, неизменно входящей в десятку стран с самым высоким уровнем жизни, и которая у нас ассоциируется с тюльпанами и сыром?

Семейные врачи: как это работает

Поликлиник как таковых в развитых странах мира нет. Их заменяют семейные врачи и больницы. Подобная практика предоставления простых медуслуг на первичном уровне существует во многих странах мира. Нидерланды в этом плане не имеют особых отличий и потому основа основ системы здравоохранения Нидерландов – система семейных врачей.

Понятие семейного доктора ново для постсоветского пространства. Его работу можно сравнить с функциями нашего участкового терапевта, хотя сравнение это будет очень приблизительное.

К семейным докторам обращаются обычно при простуде, незначительных недомоганиях, легких инфекциях. Дело такого врача – назначить лечение или вовремя распознать более серьезную болезнь, которая требует особого лечения. В этом случае пациент направляется в специализированную, часто многопрофильную клинику, где он сможет получить более детальную диагностику и получить интенсивную терапию.

В стране тюльпанов примерно то же самое. Домашние врачи, как называют семейных докторов в Голландии, как правило, с самого детства знакомы с каждой семьей, проживающей у них на участке, с их проблемами и особенностями жизни. Поэтому они более эффективно занимаются не только лечением, но и профилактикой заболеваний.

Частая картина – когда заболел один из членов семьи, то к врачу они отправляются вместе, и доктор, помимо назначения лечения заболевшему, попутно консультирует и дает рекомендации каждому из них. Однако, если доктор понимает, что проблема может занять больше времени, то может назначить другое время визита.

Зарплаты врачей

В целом работа врача в стране тюльпанов и сыра считается престижной и хорошо оплачиваемой. При средней зарплате по стране 1200-1500 евро (после вычета налогов, разумеется), домашние врачи в среднем зарабатывают около 3 тыс евро. Врачи специализированных клиник могут рассчитывать и на доход от 5 тыс евро и выше.

Однако к высокой оплате труда следует также добавить и другие плюсы. Кроме всеобщего уважения, врачи имеют существенные льготы по кредитам – при стандартной ставке на кредит 3-3,5% доктору кредит обойдется в 1,5-2%. Не случайно при поступлении на медицинские факультеты такой высокий конкурс из желающих получить заветный диплом врача, хотя обучение отнимет от 80 до 100 тыс евро, и отнимет 10-11 лет вашей жизни.

Как современные технологии влияют на работу домашних врачей

Домашний врач, как и наши доктора, заполняет историю болезни. Правда, происходит это в электронном виде. Туда же вносятся результаты анализов лабораторной диагностики, назначенное лечение. Так что, если вы переедете жить в другой город, страну, или вам потребуется лечение в специализированной клинике, то ваш домашний доктор может переслать информацию о вашем здоровье своим коллегам.

В то же время, в Нидерландах нет централизованной электронной системы и ее СЗ – (Система здравоохранения) – предполагает, что каждый домашний доктор может вести медицинские карты на своем программном обеспечении. Это ограничивает права пациента при смене места жительства. Как мы уже говорили, другой врач сможет получить информацию с вашей карты из-за одинакового формата, в котором сохраняются файлы, - но пациент свою карту увидеть не может.

Правительство страны понимает эту проблему и намерено ее решить в ближайшее время.

Существуют ли поликлиники?

Поликлиник, как таковых, нет. Однако наше представление о том, что семейный врач не имеет диагностического или физиотерапевтического оборудования, будет неверно.

Для того, чтобы повысить эффективность диагностики и лечения, домашние доктора в Нидерландах в последнее время пришли к необходимости объединяться в группы. Они совместно снимают в аренду помещения в несколько комнат, покупая вскладчину диагностическое оборудование, аппараты для физиотерапии. Такие медцентры называют "клиниками домашних врачей", и в каждой из них может работать по 3-4 группы домашних докторов.

Особую роль в оказании медуслуг играет младший медицинский персонал, или помощники врачей. К ним относятся и медсестры (их называют ассистентами) и социальные работники. Санитарок как таковых нет – уборщики не имеют отношения к работе медперсонала, каждый занимается своим делом. С другой стороны, медсестры, напротив, часто выполняют функции, присущие нашим санитаркам – в больницах они помогают переворачивать больных, передвигаться пациентам с ограниченными возможностями.

Приглашают в такие многофункциональные медцентры психологов, физиотерапевтов. Частое явление – наличие небольшой аптеки (аналог наших аптечных пунктов при поликлиниках).

Нидерланды – страна страховой медицины

Поскольку в Нидерландах работает страховая медицина, то визиты к домашним врачам бесплатны, их оплачивает государство. Стоимость лекарств и специализированных врачей оплатить придется лишь до 300 евро, - об остальном позаботится страховая компания.

Визит в 10 минут (стандартная длительность посещения) обойдется пациенту в 10 евро. Чем больше времени вы проводите у врача, тем больше заплатите за визит. Потому обычно пациенты стараются не засиживаться.

Домашний врач может лечить не только насморк

Так исторически сложилось, что домашние врачи в Нидерландах могут, знают и применяют на практике гораздо больше, чем наши участковые терапевты. В частности, нередко они проводят хирургические вмешательства. Это дает им дополнительный доход, а пациента избавляет от необходимости обращаться в дорогостоящую специализированную больницу.

В частности, после проведения дополнительного обучения, домашние врачи в условиях своих амбулаторий могут:

- удалять новообразования типа бородавок, папиллом, фибробластом;

- зашивать небольшие раны, порезы;

- принимать роды, производить некоторые гинекологические вмешательства;

- производить вазектомию, удалять фимоз, делать обрезание.

Кроме того, в период эпидемий гриппа домашние врачи включаются в компании по вакцинации, делая прививки всем своим пациентам. За это государство им существенно доплачивает.

Чем лечат?

В Нидерландах, как и во многих цивилизованных странах, врачи активно пользуются золотым правилом "не навреди!" Как это выглядит на практике? То, что не торопятся назначать антибиотики, имеет свои плоды: в этой стране наименьший уровень антибиотикорезистентности в Европе (то есть отсутствует привыкание организма к антибиотикам).

Не слишком ли это рискованно – спросите вы? Вовсе нет, ведь домашние врачи в этой стране перед назначением активно пользуются быстрым количественным СРБ-тестом, завоевавшим особую популярность в странах северной Европы, Скандинавии. Этот тест на С-реактивный белок показывает уровень воспалительного процесса, так же как у нас принято применять тест на СОЭ. Если показатель от 0 до 20 – это вообще не считается болезнью, уровень от 20 до 100 говорит о наличии вирусной инфекции (при которой антибиотики не назначают), и только при показателе свыше 100 назначается антибиотик. И то – лишь один и в таблетированной форме.

Отметим, что без рецепта антибиотик купить невозможно ни за какие деньги. И это также является важным шагом в борьбе с привыканием к антибиотикам.

Половина болезней зарождается в голове

В Нидерландах давно поняли, что многие из болезней просто придуманы пациентами. Потому большое внимание там уделяется общению пациента с психологами. Часто одна хорошая беседа заменяет десяток таблеток.

Вот почему домашние врачи очень часто пользуются услугами психологов, и эта практика показывает очень хороший результат.

Режим работы домашних врачей

Домашние врачи в Нидерландах так же, как и наши, ходят по домам на вызовы. Однако редко, когда их бывает более 3-х в день, и врач сам решает – есть ли необходимость в таком посещении или вопрос можно решить с помощью консультации по телефону.

Часто домашних врачей направляют на круглосуточные дежурства в кабинеты при крупных специализированных больницах, где они осуществляют бесплатные консультации тем, кто попал по скорой. Если случай настолько прост, что с ним может справиться домашний врач, то пациенты предпочтут обратиться к нему, ведь за лечение в дорогостоящей клинике придется платить, и немало.

Беременности и прием родов осуществляет не домашний врач, а акушерка. При этом в сельской местности до 90% женщин рожают дома (в городах этот процент противоположный – всего 3% домашних родов). Если роды оказались проблемными, то скорая приедет очень быстро – в течение максимум 10 минут, а то и быстрее.

Государство старается бороться с традицией домашних родов из-за высокой смертности детей.

После успешного рождения ребенка каждой роженице полагается медсестра, которая каждое утро приходит в ваш дом как на работу – закупает продукты, помогает убирать по дому, и само собой – помогает с малышом днем, пока мамочка может отдохнуть после ночных бдений.

Доверие к медицине и врачам

Как видим, домашние врачи являются основой системы здравоохранения и несут основной груз борьбы с болезнями. В то же время, можете не сомневаться: если доведется попасть в специализированную клинику, то персонал и оборудование в них находятся на таком высоком уровне, что буквально позволяют вернуть человека с того света.

Не смотря на эти непонятные нам подходы в лечении, в основном голландцы очень доверяют своим врачам и своей системе здравоохранения в целом.

Однако такой подход нравится далеко не всем, и многие жители Нидерландов считают, что система должна развиваться, а не стоять на месте, требуя новых подходов к лечению не только в специализированных клиниках, но и на первичном уровне.