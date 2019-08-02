Лечение рака с помощью новейшей модели робота "Да Винчи"

Вид у женщины был очень встревоженный. 40-летняя Ирина несколькими днями ранее узнала, что у нее рак – злокачественная опухоль языка. У Иры был тяжелый разговор со специалистами. Она обратилась в медицинский центр Сураски (Ихилов) в Тель-Авиве. Ее лечением занимались профессор Дан Флис, который заведует отделением отоларингологии, и доктор Моша Йегуда, который возглавляет клинику хирургии головы и области шеи. Женщина, достигшая успехов в сфере косметологии, еле сдерживала слезы: "Помогите мне, пожалуйста, только не оставляйте уродующих шрамов на лице. Моя внешность – это моя визитная карточка. Я не смогу работать, это меня убьет". Перед докторами с большим опытом стояла нелегкая задача и они это хорошо понимали. Также они знали, что после подобных операций на шее может остаться заметный шрам.

Так началась история первой пациентки в Израиле, которой провели операцию по удалению раковой опухоли с помощью новейшей модели робота "Да Винчи".

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Этой современной технологией обладает только клиника "Ихилов". Сначала хирургами был удален первичный сайт новообразования. Затем они работали над восстановлением поврежденного органа – языка. Чтобы обезопасить пациентку от рецидива онкологии, врачи также удалили шейные лимфатические узлы. Операция была непростая, но проводилась она через небольшой надрез на шее, который без труда можно будет спрятать под волосами. Управление роботом осуществляется через специальную панель, она позволяет 10-кратно увеличивать размер рабочего участка.

Это преимущество технологии дает возможность свести к минимуму количество шрамов и сократить время, необходимое для восстановления пациента.

Косметолог Ирина была выписана из клиники уже через несколько дней. Как она и хотела, все прошло хорошо и операция не причинила ее внешности никакого вреда. Оставшийся едва заметный шрамик она легко закроет волосами. Как сказали профессор Дан Флис и доктор Моша Йегуда, задача лечащих врачей заключается в подборе метода лечения, который максимально подойдет конкретному пациенту. Ира с улыбкой на лице покидала нашу больницу и возвращалась домой. Это доказывает, что нам удалось успешно провести назначенное лечение. Отличительным качеством нашей клиники есть то, что мы максимально стараемся учесть все пожелания пациентов.

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