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/Медичний туризм

Куди їдуть лікуватися українці: цікава статистика

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На сьогодні в Україні немає точних даних про те, скільки громадян країни звертаються в іноземні клініки. У Міністерстві охорони здоров'я ведеться облік тільки тих пацієнтів, які проходять лікування за кордоном за державною програмою. В рамках цієї програми держава фінансує лікування захворювань, за які не беруться місцеві фахівці. Так, в минулому році таку медичну допомогу отримали 278 осіб.

Про це повідомляє Mind.ua.

За підрахунками Української асоціації медичного туризму (УАМТ), в 2018 році за кордон виїхало близько 160 тисяч пацієнтів, в 2017-му – 150 000, а в 2016 році – 120 000.

У жителів України, за даними УАМТ, найпопулярніші країни для лікування – Ізраїль, Туреччина, США, Таїланд і Німеччина.

Куди їдуть лікуватися українці: цікава статистика

russiantourism.ru

Найчастіше за кордоном українці лікують захворювання дихальних шляхів, шкіри, серця, нирок, печінки, а також проводять обстеження для постановки діагнозу і роблять пластичні операції.

Роблять вони це з кількох причин:

постановка діагнозу в складних і спірних випадках;

потреба в унікальних технологіях лікування;

потреба в консультації фахівців високого класу;

з метою профілактичного обстеження і оздоровлення.

Куди їдуть лікуватися українці: цікава статистика

slt.com.ua

Так, консультація лікаря-онколога в Ізраїлі пацієнту з меланомою обійдеться в $ 350 і вище, а діагностика захворювання – від $ 2000. Лікування в залежності від складності та стадії захворювання буде коштувати від $ 10 000. Аналогічні послуги в Туреччині на 30 – 40% дешевше. Наприклад, пологи в США коштують від $ 8000 до $ 20 000, у Франції та Іспанії – 3000 – 5000 євро.

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