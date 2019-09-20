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Клініка Козявкіна: повернення до здорового життя

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В роботі клініки Козявкіна використовується особливий підхід, який об'єднує в собі різні методи, націлені на відновлення функціональної активності організму. В основі цього підходу лежить мультимодальна концепція реабілітації пацієнтів, що включає корекцію хребта, фізіотерапію, масаж, вібро, світло- і механотерапію, вправи і т. д.

Вже більше 30 років метод відновного лікування Козявкіна використовується в Україні. На рахунку клініки близько 70 000 пацієнтів, які успішно пройшли курс терапії. Тут надають допомогу при таких патологічних станах:

  • дитячий церебральний параліч;

  • остеохондроз;

  • наслідки травм;

  • органічне ураження нервової системи.

Для того, щоб лікування і реабілітація проходили максимально комфортно, корпуси клініки розміщені в Трускавці – чистій і мальовничій місцевості Прикарпаття. Все обладнано відповідно до вимог пацієнтів. Архітектурні елементи допомагають у створенні особливої атмосфери тепла і затишку. При оформленні інтер'єру були використані дерево, квіткові орнаменти і спокійна кольорова гамма.

Клініка Козявкіна: повернення до здорового життя

Перший поверх клініки займають медичні відділення. Оскільки лікування починається з обстеження, відділенню діагностики приділено велику увагу. Воно оснащене сучасним обладнанням, яке дозволяє проводити велику кількість аналізів, тестів для визначення стану нервової системи, дихальної, серця і судин, рухової функції.

Важливе місце в роботі клініки займають кабінети для проведення лікувальної фізкультури та механотерапії. Тут є тренажери різного призначення: силові, для відновлення координації, постави і ходи. Також обладнані приміщення для комп'ютерної ігротерапії як частини реабілітації.

Клініка Козявкіна: повернення до здорового життя

У перервах між процедурами, які проходять згідно інтенсивного плану відновлення, і під час відпочинку пацієнти знаходяться у затишних і зручних палатах (1-, 2- і 3-місних) з телефонним зв'язком, кабельним телебаченням, інтернетом і холодильником. Також в кожній палаті обладнана ванна кімната. У список запропонованих стандартних послуг входять прання, прасування і деякі ремонтні послуги одягу. Безпека, доступ і пересування по території здійснюється завдяки системі електронних замків, багато технологічних процесів в клініці автоматизовані.

Другий поверх будівлі займає ресторан, розрахований на 180 осіб. Меню продумано і представлене широким асортиментом страв, забезпечуючи пацієнтів всім необхідним для збалансованого харчування.

Клініка Козявкіна: повернення до здорового життя

Ефективні лікувальні процедури, новітнє обладнання для реабілітації та комфорт пацієнтів – головні принципи роботи клініки Козявкіна!

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
ДЦП діти
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