Имплантация клапана "Тиара" - современное решение при пороках

Пролапс митрального клапана (ПМК) довольно распространенное заболевание, причинами возникновения которого может быть наследственность или патология соединительной ткани. Также порок клапана может возникать в результате перенесенных травм грудной клетки или ревматизма. Если пролапс провоцирует сильные изменения сердечного ритма и прогибание створок клапана, тогда необходимо хирургическое вмешательство. Ранее на территории Израиля проводились только открытые операции по имплантации аортальных клапанов, то есть со вскрытием грудной клетки.

Ученые и медики добились успехов в поиске новых методов решения данной проблемы. Они представили свою новейшую разработку – клапан "Тиара", который на данный момент проходит клинические испытания во многих странах. Так, благодаря этому новаторскому подходу 31 пациент в Америке, Швейцарии, Германии, Канаде и Бельгии получил уникальное лечение – им малоинвазивным способом имплантировали клапан "Тиара". Это настоящий шанс для больных, которым до этого было отказано в хирургическом исправлении нарушений, ввиду высокого риска.

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Сверхновая разработка "Тиара" представляет собой клапан, который имплантируется при ПМК. Он "вживляется" в ходе малоинвазивной хирургической операции и начинает свою работу сразу после открытия, перекачивая кровь из левого предсердия в правый желудочек.

Врачи медицинского центра "Ихилов" провели первую операцию в Израиле по замене клапана с использованием современной технологии "Тиара". В ее осуществлении приняли участие высококвалифицированные кардиологи и анестезиологи под руководством доктора Яная Бен-Галя.

Доктор Бен-Галь руководит отделением сердечно-сосудистой хирургии в Тель-Авивском медцентре. Он рассказал, что первая малоинвазивная замена клапана была проведена 71-летнему пациенту из Израиля. До этого он уже перенес несколько операций, поскольку страдал от тяжелой сердечной недостаточности. Имплантация нового клапана прошла успешно, также не наблюдалось осложнений в послеоперационный период. По словам доктора, проведенная операция стала ключевой в исправлении пороков митрального клапана.

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