Диагностика в онкологии: система "O-ARM", как она работает?

Отделение онкологической ортопедии на базе Тель-Авивского медицинского центра Сураски (Ихилов) оборудовано по последнему слову технического прогресса. Система под названием O-ARM стала незаменимым инструментом визуализации новообразований при проведении операции. Новейшая технология очень ценится врачами из-за ряда преимуществ: позволяет наблюдать за опухолью в режиме реального времени и дает изображение с максимальным разрешением с разных ракурсов. Еще одним неоспоримым плюсом данного метода является низкий уровень излучения. С точки зрения пациента, технология O-ARM выгодно сокращает длительность операции, а также способствует уменьшению болевых ощущений. Многие больные сообщали, что после операции боли проходили через одни или двое суток.

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Довольно часты клинические случаи, когда для взятия пункции приходится прибегать к использованию ортопедических инструментов, таких как дрель или молоток. Это обусловлено трудно доступным расположением новообразования. Если опухоль находится в таких сложных, с точки зрения анатомии, частях, то для ее удаления потребуется серьезная операция. К таким органам/локализациям относятся область таза, позвонок, лопатка и прочее. В такой ситуации эффективным оказывается малоинвазивный подход "в сопровождении" современной навигационной программы, которая приспособлена для подобного рада хирургических вмешательств.

С помощью системы O-ARM оперирующие врачи имею возможность доступа к опухоли и использовать с высокой точностью малоинвазивные документы, к тому же, при низком уровне дозовой нагрузки.

"Применение новейших технологий позволяет уменьшить операционный надрез, что возможно благодаря точной навигации. Это позволяет минимизировать время на поиски опухоли. Например, при сравнении с методом компьютерной томографии технология O-ARM более безопасна – у нее доза облучения значительно ниже. Кроме того, больные отмечают снижение болевых ощущений в постоперационный период, также заметно уменьшается их продолжительность" - рассказывает доктор Орталь Сегаль, который работает в отделении онкологической ортопедии.

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