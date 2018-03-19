З'явилися нові подробиці про підписання договорів з лікарями

З квітня у рамках медичної реформи в Україні починається кампанія по вибору сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, а також підписання з ним договорів.

Цей процес викликає в українців безліч питань, зокрема, коли з'являться ці договори, чи потрібно записуватися на прийом і як зареєструватися в системі "E-Health". У Міністерстві охорони здоров'я дали більш докладні роз'яснення.

Отже, з приводу бланків договорів з лікарем. У поліклініках і амбулаторіях їх не буде. Тому що вони не потрібні, адже всі декларації складаються в електронному вигляді. А підписати їх можна буде тільки після того, як медустанова підключиться до системи "E-Health" ("Електронне здоров'я").

Пацієнтам самостійно реєструватися у загальній системі теж не потрібно - цим займатимуться представники медзакладу під час підписання договору між лікарем і пацієнтом. Тому не варто переживати, якщо у вас немає гаджета для доступу до інтернету.

При цьому під час підписання договору потрібно обов'язково мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини (якщо мова йде про підписання документа з педіатром) і, по можливості, мобільний телефон.

Також не потрібно і попередньо записуватися на прийом до лікаря або в медустанову, щоб підписати договір. Все буде відбуватися у режимі живої черги протягом робочого дня медустанови або в певні години роботи (на розсуд медустанови).

Раніше "МедОбоз" писав шпаргалку про те, як правильно підписати договір з лікарем.