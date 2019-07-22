З'ясувалася причина хвороб печінки у непитущих людей

Американські вчені з Інституту трансляційної геноміки з'ясували, що підвищена експресія гена AEBP1 пов'язана з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки (NAFLD) та інших уражень органу.

Більш того, AEBP1 регулює експресію ще як мінімум дев'яти генів, пов'язаних з фіброзом. Серед них: AKR1B10, CCDC80, DPT, EFEMP1, ITGBL1, LAMC3, MOXD1, SPP1 і STMN2, передає Medicalxpress.

Тому фахівці вважають, що AEBP1 грає ключову роль не тільки в розвитку жирової хвороби печінки, а й може визначати ступінь тяжкості недуги і впливати на подальше лікування.

Ілюстрація 24 канал

"Це важливі дані для розробки ефективних терапевтичних та профілактичних стратегій, так як фіброз тісно пов'язаний з підвищеним ризиком смерті", - зазначила доктор Йоханна Дістефано.

Вона пояснила, що експресія AEBP1 збільшується за рахунок цукру, глюкози, фруктози, насичених жирних кислот. Останніх багато в оброблених продуктах - наприклад, в ковбасних виробах, сосисках, фастфуді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Університету Пенсільванії в США запропонували новий метод діагностики фіброзу печінки, який є одним з ознак такого захворювання, як цироз.

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