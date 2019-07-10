Вчені знайшли достовірний спосіб дізнатися тривалість життя

Середня тривалість життя залежить від довжини кінцевих ділянок хромосом, які називаються теломерами.

До такого висновку прийшли іспанські генетики, спостерігаючи за тваринами з Мадридського зоопарку. Результати досліджень опубліковані в журналі PNAS.

"Ми відкрили універсальний біологічний закон, що визначає, скільки років, місяців або днів може прожити та чи інша істота. Нам вдалося довести, що довжина теломер задає тривалість життя для всіх тварин на Землі", - заявила Марія Бласко з Національного центру вивчення раку в Іспанії .

Клітини зародка і ембріональні стовбурові клітини практично безсмертні з точки зору біології – в адекватному середовищі вони можуть жити і ділитися необмежено довго. А ось клітини тіла дорослої людини через 40-50 циклів втрачають здатність до поділу і вступають у фазу старіння.

Як зазначає Бласко, ці відмінності пов'язані з тим, що кожний поділ дорослих клітин вкорочує їхні хромосоми, кінцеві ділянки яких позначені спеціальними повторюваними сегментами – теломерами. Коли теломер стає занадто мало, клітина припиняє брати участь в житті організму.

Вчені також стверджують, що стрес, шкідливі звички, хронічні хвороби і важкі умови життя прискорюють скорочення теломер, що може пояснити, наприклад, те, чому багаті люди в середньому живуть довше, ніж нижчі верстви населення.

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"Ми показали, що головну роль в процесі старіння і у визначенні довгожительства грає не початкова довжина, а темпи скорочення кінцевих ділянок хромосом. Більш того, цей параметр дозволяє передбачити середню тривалість життя будь-якого виду точніше, ніж його маса або швидкість метаболізму", - підсумували дослідники.

Раніше MedOboz писав, що вчені виявили рідкісний ген, щасливі власники якого можуть прожити більше 100 років і мають менший ризик схильності захворювання недоумством.

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